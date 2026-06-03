Τροπή στις έρευνες για τον θάνατο του επιχειρηματία και ιδρυτή της Mango, Ίσακ Άντικ, καθώς η ανακρίτρια της Μαρτορέλ ζήτησε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο συμμετοχής τρίτου προσώπου στα γεγονότα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, η δικαστής Ρακέλ Νιέτο έδωσε εντολή στην αστυνομία της Καταλονίας να εξετάσει «την ύπαρξη τρίτου προσώπου που συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα στα γεγονότα». Πρόκειται για την J.L., θεραπεύτρια από τον Ισημερινό που κατοικεί στη Γερμανία και ταξιδεύει τακτικά στη Βαρκελώνη για συνεδρίες με οικογένειες της πόλης, μεταξύ των οποίων και τα μέλη της οικογένειας Άντικ.

Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη γυναίκα διατηρούσε επί σειρά ετών επαγγελματική σχέση σχεδόν με όλα τα μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του εκλιπόντος επιχειρηματία, των παιδιών του και της πρώην συζύγου του.

Παράλληλα, στο έγγραφο, η δικαστής συνοψίζει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ερευνητές τους τελευταίους 18 μήνες και τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο πρωτότοκος γιος του επιχειρηματία είχε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του.

Επιπλέον, υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης των ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια «η πιθανή συμμετοχή του Τζόναθαν Άντικ, καθώς και το εάν υπήρξαν τρίτα πρόσωπα που συμμετείχαν στα γεγονότα».

Η υπόθεση είχε ήδη λάβει διαστάσεις μετά την απόφαση προσωρινής κράτησης του Τζόναθαν Άντικ. Στο σχετικό σκεπτικό, η δικαστής είχε περιγράψει τις ενέργειές του ως «ενεργές, προσχεδιασμένες και προμελετημένες», εκτιμώντας ότι η παρουσία του στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο Μονσεράτ, στις 14 Δεκεμβρίου, δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο Τζόναθαν Άντικ είχε επισκεφθεί το σημείο τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα πριν από το περιστατικό.

Η δικαστής επιδιώκει να χαρτογραφήσει πλήρως τις κινήσεις και τις επικοινωνίες του Τζόναθαν Άντικ, εξετάζοντας τις τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν την ώρα της πτώσης του Ίσακ Άντικ, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης προμελετημένου σχεδίου σε συνεργασία με άλλο πρόσωπο.

Η ψυχολόγος δεν έχει προς το παρόν την ιδιότητα της κατηγορούμενης και αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τις τελευταίες ημέρες αναζητά νομική εκπροσώπηση.

Στο δικαστικό έγγραφο, η ανακρίτρια αναφέρει ρητά ότι θα πρέπει να διερευνηθεί «αν η ψυχολόγος είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στα γεγονότα», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη στην Ισπανία.

protothema.gr