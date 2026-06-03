Στην Εζεκίας Παπαϊωάννου, για να συμμετάσχουν στη διευρυμένη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, κλήθηκαν η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή της Κοινωνικής Συμμαχίας, αλλά και οι βουλευτές του κόμματος που δεν είναι μέλη του συλλογικού οργάνου.

Παρόλο που δεν πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο, το γεγονός ότι το ανώτατο συλλογικό όργανο του ΑΚΕΛ συνεδριάζει σε διευρυμένη σύνθεση δείχνει και τη βαρύτητα που αποδίδεται στο αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίας, η οποία έχει ως θέμα την Προεδρία της Βουλής.

Αποφάσεις στο παρά πέντε

Αυτό που προκύπτει από τις πληροφορίες που φτάνουν από τα κομματικά γραφεία είναι πως κανένας δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του πριν από την αυριανή συνεδρία της Βουλής. Συνεπώς, ένα από τα πιθανά σενάρια της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, είναι να μην ανακοινωθεί η τελική απόφαση του κόμματος για την Προεδρία της Βουλής.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εξουσιοδοτείται ο ΓΓ του κόμματος ή η Γραμματεία να προχωρήσουν σε διαβουλεύσεις και βολιδοσκοπήσεις προθέσεων. Μπορεί επίσης, στη βάση της σημερινής συνεδρίας, να εξουσιοδοτηθεί η Γραμματεία να κάνει την τελική εισήγησή της προς την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα συνεδριάσει, λογικά, πριν από τη συνεδρία της Ολομέλειας. Υπό αυτά τα δεδομένα, είναι πολύ πιθανόν να μην είναι, τουλάχιστον επίσημα, γνωστή η απόφαση του ΑΚΕΛ για την Προεδρία της Βουλής.

Η επικοινωνία Στέφανου – Νικόλα

Σήμερα το πρωί, πριν από τη συνεδρία της Γραμματείας του ΔΗΚΟ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα, από όσα λέχθηκαν και ενώπιον της Γραμματείας του ΔΗΚΟ, είναι πως υπάρχουν αντιδράσεις ως προς το σενάριο στήριξης της υποψηφιότητάς του, παρόλο που δεν έχει αποκλειστεί.

Φαίνεται, όμως, ότι από πλευράς ΑΚΕΛ μεταφέρθηκε η βούληση να διατηρηθούν οι γέφυρες συνεργασίας. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί και ως έμμεση βολιδοσκόπηση για συζήτηση άλλου ονόματος, το οποίο, όμως, πρέπει να προέλθει από το ΔΗΚΟ και όχι ως παρέμβαση του ΑΚΕΛ στα εσωκομματικά του ΔΗΚΟ.

Η περίεργη δήλωση της Χαραλαμπίδου

Στην όλη εξίσωση μπαίνει και η σημερινή δήλωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στον Ρεπόρτερ. Ενώ σε ανάρτησή της την προηγούμενη εβδομάδα έκανε αναφορά στο σκηνικό του 2021 και στο ότι δεν πρέπει να αφεθεί να επαναληφθεί, και ενώ από το περιβάλλον της διέρρεε ακόμη και πρόθεση διαφοροποίησης της ψήφου της από το ΑΛΜΑ, σήμερα δήλωσε ότι είναι πανέτοιμη να στηρίξει την υποψηφιότητα του ΓΓ του ΑΚΕΛ.

Η δήλωση αυτή έχει προφανώς και ουρά, η οποία είτε έχει να κάνει με την κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών είτε έχει ως σκοπό να θολώσει τα νερά. Σε κάθε περίπτωση, η τελική εξέλιξη του σκηνικού μπορεί να είναι τέτοια που να μην έχει ιδιαίτερη σημασία το αν η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επιδείξει ή όχι κομματική πειθαρχία στη νέα κομματική της στέγη.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης την πρότεινε ως συμβιβαστική λύση, ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά απομακρυσμένο σενάριο να μπει στη συζήτηση από το ΑΚΕΛ.

Τα τρία σενάρια

Η απόφαση του ΑΚΕΛ θα είναι καθοριστική ως προς την τελική διαμόρφωση του σκηνικού. Ανεξάρτητα από το πότε η ηγεσία του κόμματος θα ανοίξει τα χαρτιά της, τα δεδομένα που έχει ενώπιόν της είναι τα εξής: