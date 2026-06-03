Η επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ από το Ιράν, έχει αφήσει πίσω της 63 τραυματίες, με τις εικόνες καταστροφής να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών του εμιράτου του Κόλπου ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος – ένας Ινδός επιβάτης – έχασε τη ζωή του από την επίθεση με drones στον τερματικό σταθμό,ενώ σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέλαβαν επισήμως την ευθύνη.

Με ανακοίνωση στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η επίθεση έγινε σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικού τάνκερ το βράδυ της Τρίτης, κοντά στα Στενά του Ορμούζ και κατά ιρανικού νησιού.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πύργο επικοινωνιών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, στο νησί Κεσμ.

«Σε απάντηση, η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης πραγματοποίησε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην αεροπορική βάση ελικοπτέρων Αλι αλ-Σάλεμ του Κουβέιτ, καθώς και την έδρα του 5ου αμερικανικού στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν».

Iranian state media networks released footage purportedly showing IRGC drone and missile attacks on targets in Kuwait and Bahrain overnight, following strikes that damaged Kuwait's passenger airport terminal. US Central Command said its air defences successfully shot down several… pic.twitter.com/0LiOVQWvAE — Iran International English (@IranIntl_En) June 3, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης υπογραμμίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει πως «κάθε πράξη επιθετικότητας θα αντιμετωπιζόταν με διαφορετική και πιο σκληρή απάντηση» και τονίζουν ότι οι τελευταίες επιθέσεις «πρέπει να αποτελέσουν μάθημα».

Παράλληλα, επαναλαμβάνουν ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα διαταράξει την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ «θα έχει βαρύ τίμημα για τον επιθετικό αμερικανικό στρατό».

Δεκάδες τραυματίες, ακρωτηριασμένοι και με εγκεφαλικές αιμορραγίες

Τα νοσοκομεία του Κουβέιτ υποδέχθηκαν 63 τραυματίες – ανάμεσά τους πολίτες, επιβάτες και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο.

Πολλοί από αυτούς νοσηλεύονται «με τραύματα στο κεφάλι, με εγκεφαλικές αιμορραγίες, ακρωτηριασμούς και τραύματα που προκλήθηκαν από εκρήξεις», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ.

Terminal One at Kuwait International Airport suffered significant damage, with multiple civilians being injured, in last night’s retaliatory drone and missile attack by Iran, which reports initial claimed had only failed to target Ali Al Salem Air Base. pic.twitter.com/m2g4NaIt4f — OSINTdefender (@sentdefender) June 3, 2026

Το ΥΠΕΞ του Εμιράτου καταδίκασε « με τον πιο έντονο τρόπο» τις βίαιες και συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), αναφέροντας ότι η πιο πρόσφατη προκάλεσε ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, «μεταξύ των οποίων και διπλωματικές αποστολές».

Kuwait International Airport pic.twitter.com/PWqBRz0FsL — Tehran Times (@TehranTimes79) June 3, 2026

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι φέρουν «άμεση ευθύνη» για τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον των ιρανικών στόχων, καθώς επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφός τους τις επιθέσεις.

Παράλληλα, ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ, Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε για «καταιγισμό πυραύλων και drones», σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

«Κάθε πλήγμα και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με έναν καταιγισμό πυραύλων και drones», έγραψε στο Χ.

iefimerida.gr