Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραπέμφθηκε η υπόθεση δίδυμων αδελφών και πρώην συνεταίρων, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε δικαστική διαμάχη, μετά από καταγγελία ότι ο ένας, μαζί με τη σύζυγό του, φέρεται να αποσπούσε παράνομα χρηματικά ποσά για πέραν των 15 ετών, με το συνολικό ποσό να αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η υπόθεση όπως έγραψε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ το philenews, καταγγέλθηκε το 2023 από τον παραπονούμενο, ο οποίος είναι δίδυμος αδελφός του 67χρονου κατηγορούμενου. Μετά από δύο χρόνια ερευνών και εξετάσεων από το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίες περιλάμβαναν έλεγχο τραπεζικών κινήσεων και λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, οι ανακριτές προχώρησαν τον Νοέμβριο του 2025 στη σύλληψη του 67χρονου και της συζύγου του. Οι δύο ανακρίθηκαν γραπτώς και τότε αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχιζόταν μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Σήμερα (3/6), το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου η υπόθεση παραπέμφθηκε για εκδίκαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού και ορίστηκε για ακρόαση στις αρχές Ιουλίου. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο ένας αδελφός φέρεται να εκμεταλλευόταν τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε με τον αδελφό του, αποσπώντας με τη βοήθεια της 61χρονης συζύγου του, η οποία ήταν τραπεζική υπάλληλος, σχεδόν καθημερινά μεγάλα χρηματικά ποσά, εν αγνοία του παραπονούμενου, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τις 500.000 ευρώ.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες απόσπασης χρημάτων, απάτης, πλαστογραφίας, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταδολίευσης, καταχώρισης ψευδών στοιχείων σε επίσημα έγγραφα, πλαστοπροσωπίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, μεταξύ άλλων. Το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους που επέβαλε το Δικαστήριο, και συγκεκριμένα να υπογράψει εγγύηση, να καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στον κατάλογο stop list, να παρουσιάζονται σε αστυνομικό σταθμό και να παραδώσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα δύο αδέλφια διατηρούσαν από κοινού εταιρεία λεωφορείων με έδρα τη Λεμεσό και διαχειρίζονταν κοινό τραπεζικό λογαριασμό.