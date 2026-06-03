Την απόφαση να προκρίνει την υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου έλαβε η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα, «η Κεντρική Επιτροπή μετά από μια ενδελεχή και γόνιμη συζήτηση, προκρίνει ομόφωνα την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου ο οποίος διαθέτει την πολιτική και κοινοβουλευτική εμπειρία, την σοβαρότητα, το δημοκρατικό και ορθολογικό πνεύμα που απαιτούνται για τη θέση του Προέδρου της Βουλής».

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ συνήλθε σήμερα και συζήτησε το θέμα της εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής. Η Κεντρική Επιτροπή ενημερώθηκε για ενέργειες και επαφές που έγιναν από την ηγεσία του Κόμματος καθώς και για τον προβληματισμό για το θέμα που αναπτύχθηκε σε επίπεδο Πολιτικού Γραφείου, εγκρίνοντας τους τις μέχρι σήμερα χειρισμούς. Η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι από θέση αρχής για το ΑΚΕΛ δεν υπάρχει κανένας διάλογος και καμιά επαφή με την ακροδεξιά καθώς επίσης ότι εξ αντικειμένου δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τον ΔΗΣΥ.

Η Κεντρική Επιτροπή μετά από μια ενδελεχή και γόνιμη συζήτηση, προκρίνει ομόφωνα την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου ο οποίος διαθέτει την πολιτική και κοινοβουλευτική εμπειρία, την σοβαρότητα, το δημοκρατικό και ορθολογικό πνεύμα που απαιτούνται για τη θέση του Προέδρου της Βουλής. Περαιτέρω, η υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου είναι αυτή που ήδη συγκεντρώνει την υποστήριξη από δύο κοινοβουλευτικά κόμματα, του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία και του ΑΛΜΑ. Η Κεντρική Επιτροπή εντέλλει το Πολιτικό Γραφείο να συνεχίσει τις επαφές και τις διαβουλεύσεις με τα άλλα κόμματα καταθέτοντας την υποψηφιότητα Στέφανου Στεφάνου και διερευνώντας τις δυνατότητες για διεύρυνση της υποστήριξης σε αυτή. Περαιτέρω, η Κεντρική Επιτροπή εξουσιοδοτεί το Πολιτικό Γραφείο να προβεί σε αξιολόγηση των δεδομένων που θα παρουσιαστούν και να πάρει τις τελικές αποφάσεις για την στάση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία στη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος διαβεβαιώνει το σύνολο του κόσμου της Αριστεράς και των προοδευτικών ανθρώπων του τόπου αλλά και ολόκληρο τον κυπριακό λαό ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει αποφασιστικά με τη νέα δύναμη και ορμή που του έδωσε η εκλογική επιτυχία της 24ης του Μάη να παλεύει και να κερδίζει για την κοινωνία. Να ορθώνεται ως ο πόλος της δημοκρατίας και της προόδου στον τόπο και ταυτόχρονα, να κτίζει την πλειοψηφία για την προοδευτική αλλαγή το 2028.

Κλήθηκε και η Κοινωνική Συμμαχία στην Εζεκίας Παπαϊωάννου

Υπενθυμίζεται ότι στην Εζεκίας Παπαϊωάννου, για να συμμετάσχουν στη διευρυμένη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, κλήθηκαν η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή της Κοινωνικής Συμμαχίας, αλλά και οι βουλευτές του κόμματος που δεν είναι μέλη του συλλογικού οργάνου.

Παρόλο που δεν πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο, το γεγονός ότι το ανώτατο συλλογικό όργανο του ΑΚΕΛ συνεδρίασε σε διευρυμένη σύνθεση δείχνει και τη βαρύτητα που αποδίδεται στο αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίας, η οποία έχει ως θέμα την Προεδρία της Βουλής.

Η επικοινωνία Στέφανου – Νικόλα

Σήμερα το πρωί, πριν από τη συνεδρία της Γραμματείας του ΔΗΚΟ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Αυτό που προέκυπτε ως συμπέρασμα, από όσα λέχθηκαν και ενώπιον της Γραμματείας του ΔΗΚΟ, είναι πως υπάρχουν αντιδράσεις ως προς το σενάριο στήριξης της υποψηφιότητάς του.

Φαίνεται, όμως, ότι από πλευράς ΑΚΕΛ μεταφέρθηκε η βούληση να διατηρηθούν οι γέφυρες συνεργασίας. Αυτό μπορούσε να ερμηνευθεί και ως έμμεση βολιδοσκόπηση για συζήτηση άλλου ονόματος, το οποίο, όμως, πρέπει να προέλθει από το ΔΗΚΟ και όχι ως παρέμβαση του ΑΚΕΛ στα εσωκομματικά του ΔΗΚΟ. Μετά τη σημερινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρόλο ότι ο τελευταίος λόγος είναι στο Πολιτικό Γραφείο, δύσκολα αναμένεται να αλλάξει η απόφαση του ΑΚΕΛ.

Η περίεργη δήλωση της Χαραλαμπίδου

Στην όλη εξίσωση μπαίνει και η σημερινή δήλωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στον Ρεπόρτερ. Ενώ σε ανάρτησή της την προηγούμενη εβδομάδα έκανε αναφορά στο σκηνικό του 2021 και στο ότι δεν πρέπει να αφεθεί να επαναληφθεί, και ενώ από το περιβάλλον της διέρρεε ακόμη και πρόθεση διαφοροποίησης της ψήφου της από το ΑΛΜΑ, σήμερα δήλωσε ότι είναι πανέτοιμη να στηρίξει την υποψηφιότητα του ΓΓ του ΑΚΕΛ.

Η δήλωση αυτή έχει προφανώς και ουρά, η οποία είτε έχει να κάνει με την κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών είτε έχει ως σκοπό να θολώσει τα νερά. Σε κάθε περίπτωση, η τελική εξέλιξη του σκηνικού μπορεί να είναι τέτοια που να μην έχει ιδιαίτερη σημασία το αν η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επιδείξει ή όχι κομματική πειθαρχία στη νέα κομματική της στέγη.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης την πρότεινε ως συμβιβαστική λύση, ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά απομακρυσμένο σενάριο να μπει στη συζήτηση από το ΑΚΕΛ.

Τα σενάρια

Η απόφαση του ΑΚΕΛ είναι καθοριστική ως προς την τελική διαμόρφωση του σκηνικού καθώς αυτή τη στιγμή προκύπτουν αυτά τα δεδομένα.