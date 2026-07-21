Περιορισμό ή ακόμη και διακοπή των εργασιών ενδέχεται να επιβάλουν οι συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας που αναμένονται σήμερα, Τρίτη, αλλά και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ).

Το ΤΕΕ προειδοποιεί ότι ενδέχεται να επικρατήσουν συνθήκες πολύ σοβαρού καύσωνα, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμική καταπόνηση ή να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους.

Σε ενημέρωση προς εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους, το Τμήμα υπενθυμίζει την υποχρέωσή τους να μετρούν στους χώρους εργασίας τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.

Με βάση τις μετρήσεις, θα πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες, εφαρμόζοντας εναλλαγή καθηκόντων, περιόδους ανάπαυσης ή πλήρη διακοπή, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της δραστηριότητας.

Τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με τους τοπικούς αντιπροσώπους ασφάλειας των εργαζομένων και να είναι επαρκή για την αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων.

Τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί τους εργοδότες να οργανώνουν τον χρόνο εργασίας ώστε οι βαριές εργασίες να πραγματοποιούνται τις δροσερότερες ώρες της ημέρας.

Παράλληλα, θα πρέπει να προβλέπονται συχνά και σύντομα διαλείμματα σε σκιερό και δροσερό σημείο, σε κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή, όπου είναι εφικτό, σε χώρο με ανεμιστήρες.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται επίσης:

Η δημιουργία σκιερών σημείων ή κατάλληλων στεγάστρων.

Η εναλλαγή των εργαζομένων ανάλογα με το είδος της εργασίας.

Η αποφυγή επίπονων υπαίθριων εργασιών κατά τις θερμότερες ώρες, από τις 12:00 έως τις 16:00 .

. Η διάθεση δροσερού πόσιμου νερού, θερμοκρασίας 10-15°C.

Η χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής και γυαλιών ηλίου.

Η επιλογή ελαφρών και χαλαρών ενδυμάτων που αναπνέουν, όπως τα βαμβακερά.

Η αποφυγή μεγάλων γευμάτων, ζαχαρούχων τροφίμων, οινοπνευματωδών και καφεϊνούχων ποτών.

Η κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους του καύσωνα.

Πότε επιβάλλεται διακοπή εργασιών

Ο Κώδικας Πρακτικής προβλέπει διακοπή εργασιών σε θερμοκρασίες από 39°C έως 46°C, όταν η σχετική υγρασία υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια, ανάλογα με τη βαρύτητα της εργασίας.

Θερμοκρασία Ελαφριά εργασία Μέτρια εργασία Βαριά εργασία 39°C ≥53% ≥48% ≥42% 40°C ≥48% ≥43% ≥37% 41°C ≥43% ≥38% ≥33% 42°C ≥39% ≥34% ≥28% 43°C ≥34% ≥29% ≥25% 44°C ≥29% ≥26% ≥21% 45°C ≥25% ≥22% ≥18% 46°C ≥23% ≥19% ≥15%

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα «Θερμική Καταπόνηση» της ιστοσελίδας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τους επιθεωρητές στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος: