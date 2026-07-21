Ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης για την ανάδειξη της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της προστιθέμενης αξίας των κυπριακών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων εισάγει το Υπουργείο Γεωργίας.

Το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας, πρωτοβουλία της υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρος Μαρίας Παναγιώτου, παρουσιάστηκε σε ημερίδα του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων και οργανώσεων παραγωγών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, του ΚΟΠΠ και του ΚΟΑΠ, καθώς και λειτουργοί υπουργείων και άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Το σύστημα προβλέπει την τοποθέτηση εθνικού σήματος ποιότητας στα πιστοποιημένα προϊόντα, το οποίο θα συνοδεύεται από κωδικό QR και αξιολόγηση έως τριών αστέρων.

Τι θα δείχνει ο κωδικός QR

Σαρώνοντας τον κωδικό QR, οι καταναλωτές θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για την προέλευση, τη διαδρομή, την πιστοποίηση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος.

Το σύστημα των τριών αστέρων θα αποτυπώνει πρόσθετα κριτήρια σχετικά, μεταξύ άλλων, με:

Την ασφάλεια των τροφίμων.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Την ποιότητα του προϊόντος.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, διαφανούς και αξιόπιστου μηχανισμού πιστοποίησης, ο οποίος θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα διαφοροποιήσει τα κυπριακά προϊόντα στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Η υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι το νέο σύστημα ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη των καταναλωτών για μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Τόνισε παράλληλα ότι, λόγω του περιορισμένου όγκου παραγωγής της, η Κύπρος πρέπει να επενδύσει στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και την καινοτομία, ώστε να ενισχύσει την αξία και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της.

«Το νέο Εθνικό Σήμα Ποιότητας είναι η ταυτότητα των κυπριακών προϊόντων, είναι η απόδειξη ότι πίσω από κάθε προϊόν βρίσκεται ένας παραγωγός που με υπευθυνότητα επενδύει στην ποιότητα, στην ασφάλεια των τροφίμων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη συνεχή βελτίωση», δήλωσε η δρ Παναγιώτου.

Οικονομική ενίσχυση στους παραγωγούς

Το Υπουργείο προτίθεται να παρέχει ετήσια οικονομική ενίσχυση ανά γεωργική εκμετάλλευση ή μεταποιητική μονάδα, για την κάλυψη του κόστους πιστοποίησης.

Προβλέπεται επίσης πρόσθετη στήριξη για:

Διοικητικές δαπάνες.

Τήρηση των απαραίτητων αρχείων.

Προετοιμασία των δικαιολογητικών.

Η συμμετοχή στο σύστημα θα λαμβάνεται υπόψη και στις επενδυτικές παρεμβάσεις του Υπουργείου, προσφέροντας σημαντική μοριοδότηση για δράσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού.

Σύμφωνα με την υπουργό, η πιστοποίηση δεν θα αποτελεί απλώς αναγνώριση της ποιότητας, αλλά θα συνδέεται με συγκεκριμένα κίνητρα, ώστε περισσότεροι παραγωγοί να επενδύσουν στην αναβάθμιση των προϊόντων τους.

Για τους παραγωγούς, το σήμα θα λειτουργεί ως μέσο διαφοροποίησης σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά και θα προσθέτει αξία στα προϊόντα τους. Για τους καταναλωτές, θα αποτελεί αξιόπιστο οδηγό επιλογής, πιστοποιώντας ότι το προϊόν πληροί κριτήρια που υπερβαίνουν τις βασικές νομοθετικές απαιτήσεις.

Στόχος η ενίσχυση των εξαγωγών

Η δρ Παναγιώτου ανέφερε ότι το εθνικό σήμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως «πρεσβευτής» της Κύπρου, συνδέοντας τη χώρα με την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία.

Το σύστημα αποσκοπεί επίσης στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κυπριακής παραγωγής και στη δημιουργία νέων προοπτικών για τις εξαγωγές και την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη Στρατηγική για την Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα και, σύμφωνα με την υπουργό, υλοποιεί δεσμεύσεις του Προγράμματος Διακυβέρνησης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητάς του.

Ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, Μάκης Αντωνιάδης, ανέφερε ότι το σύστημα θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, διαφανείς διαδικασίες και ανεξάρτητη πιστοποίηση.

Το πλαίσιο λειτουργίας παρουσίασε η λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας, δρ Άνθεμη Μελιφρονίδου Παντελίδου. Αναφέρθηκε στη διαδικασία διαμόρφωσης και έγκρισης των εθνικών σχημάτων πιστοποίησης, καθώς και στον ρόλο των διαπιστευμένων φορέων αξιολόγησης συμμόρφωσης.

Η υπουργός κάλεσε τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς να αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου ποιότητας για τα κυπριακά προϊόντα.