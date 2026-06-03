Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα Στέφανος Στεφάνου και Νικόλας Παπαδόπουλος για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής.

Αν και δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες της συνομιλίας των δυο πολιτικών αρχηγών, το περιεχόμενο των όσων συζήτησαν θα μεταφερθεί αργότερα σήμερα στην καθοριστική για τη στάση του ΑΚΕΛ συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Όπως έγραψε σε άλλο ρεπορτάζ το philenews, Το κόμμα της Αριστεράς αναμένεται να συζητήσει σήμερα το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, στην οποία θα μεταφερθεί ο γενικότερος προβληματισμός που αναπτύχθηκε στο Πολιτικό Γραφείο χθες το πρωί. Παρόλο που προς τα έξω δεν βγαίνει οτιδήποτε, στο παρασκήνιο κυκλοφορεί έντονα ότι στην Εζεκία Παπαϊωάννου ακούγεται πως η συμπόρευση με το ΔΗΚΟ πρέπει να έχει κάποιον ορίζοντα στο μέλλον.

Εάν αυτός είναι οι προεδρικές εκλογές, τότε το ζήτημα παίρνει άλλη διάσταση. Βέβαια, επισήμως αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι η Προεδρία της Βουλής δεν σχετίζεται με το θέμα των προεδρικών εκλογών. Ωστόσο, αυτό που συζητείται είναι πως δεν μπορεί το ΑΚΕΛ να προχωρήσει σε στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου για την Προεδρία της Βουλής καθαρά και μόνο για να σπάσει τον άξονα της Κεντροδεξιάς, αλλά θα έχει και προοπτική ανάπτυξης ενός αντίστοιχου άξονα κεντροαριστεράς. Ενδεχομένως να είναι και αυτός ο λόγος που το ζήτημα μεταφέρεται πλέον σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του κόμματος.

Από πλευράς ΔΗΚΟ, η τελική απόφαση για τη στάση που θα τηρήσει το κεντρώο κόμμα, θα ληφθεί αύριο, αφού συζητηθεί στη Γραμματεία και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πάντως, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοικτά και από πλευράς ΔΗΚΟ.