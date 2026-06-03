Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, πολλοί τραυματίστηκαν και μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, μετά την ιρανική επίθεση με drones που προηγήθηκε, όπως ενημέρωσε με νεότερη ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της αραβικής χώρας. Ζημιές υπέστησαν και εγκαταστάσεις διπλωματικών αποστολών που στεγάζονται στο αεροδρόμιο, ενώ την ίδια στιγμή η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας ανακοίνωσε πως οι πτήσεις επαναρχίζουν μονάχα από τον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καταδίκη και την έντονη αντίδραση του Κράτους του Κουβέιτ, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, έναντι των βίαιων και συνεχιζόμενων ιρανικών επιθέσεων με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η τελευταία εκ των οποίων σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με στόχο για άλλη μια φορά πολιτικές και ζωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, τον τραυματισμό άλλων και τη πρόκληση ζημιών σε ζωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και διπλωματικές αποστολές», ανέφερε το υπουργείο στο X.

Η χώρα διατηρεί το «πλήρες και εγγενές δικαίωμά» της να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ως απάντηση στις «αμαρτωλές και επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου, επιρρίπτοντας «άμεση και σαφή ευθύνη» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της χώρας.

Destruction at Kuwait International Airport after today's missile strikes by the Islamic regime of Iran, in which multiple civilians were injured.



They are deliberately targeting civilian infra while strengthening themselves behind peace talks.



Decisive action is required pic.twitter.com/0hoOValDaT June 3, 2026

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας έδαφος και εγκαταστάσεις του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν για την υποστήριξη αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας και ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να απαντήσει, περιλαμβανομένης της στόχευσης της πηγής τυχόν μελλοντικών επιθέσεων.

Παράλληλα, η Κίνα κάλεσε Ιράν και ΗΠΑ να τηρήσουν την εκεχειρία και εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα σημερινά πυρά από το Ιράν και τις ΗΠΑ.

Σε καθημερινή ενημέρωση Τύπου, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε όλα τα μέρη να τηρήσουν την εκεχειρία και προέτρεψε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον να διατηρήσουν τη δυναμική των διαπραγματεύσεών τους.

protothema.gr