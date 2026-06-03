Στη θέση του Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστικής Βιομηχανίας εξελέγη ο Γενικός Γραμματέας της ΟΣΕΟΚ, Στέφανος Πιερίδης.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της FIEC, η οποία έγινε στις 29 Μαΐου στο Παρίσι.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια προς τον κ. Πιερίδη για την εκλογή του σε μια ιδιαίτερα σημαντική θέση ευθύνης στον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό εκπροσώπησης της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Η ΟΣΕΟΚ ευχήθηκε στον Γενικό Γραμματέα της κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Η FIEC εκπροσωπεί τον κατασκευαστικό κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του τομέα.

Η εκλογή του Στέφανου Πιερίδη αποτελεί σημαντική διάκριση τόσο για την ΟΣΕΟΚ όσο και για την Κύπρο, καθώς ενισχύει περαιτέρω την παρουσία και τη φωνή της χώρας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Μέσα από τη συμμετοχή της στη FIEC, η ΟΣΕΟΚ ενισχύει διαχρονικά τη φωνή της κυπριακής κατασκευαστικής βιομηχανίας, παραμένοντας προσηλωμένη στην ενεργή συμμετοχή και στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών που επηρεάζουν το μέλλον του κλάδου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η παρουσία Κύπριου εκπροσώπου στην ηγεσία της Ομοσπονδίας δημιουργεί αυξημένες δυνατότητες ανάδειξης των προτεραιοτήτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κυπριακός κατασκευαστικός τομέας.