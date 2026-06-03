Πολλή συζήτηση γίνεται τις τελευταίες ημέρες για την περίπτωση των 5 ψήφων του ΕΛΑΜ στη Λευκωσία, οι οποίοι φέρονται να αφαιρέθηκαν την τελευταία στιγμή.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που οδήγησε σε ντόμινο αλλαγών σε σχέση με την κατανομή εδρών σε επαρχίες, από τις οποίες επηρεάστηκαν αρκετοί υποψήφιοι.

Συγκεκριμένα, μετά την αφαίρεση των 5 ψήφων, κέρδισαν έδρα ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους του ΕΛΑΜ στη Λευκωσία, ο Αδάμος Ασπρής του ΔΗΚΟ στην Κερύνεια, ο Μιχάλης Κουνούνης του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό και ο Δημήτρης Μπάρος της Άμεσης Δημοκρατίας στην Πάφο.

Αν δεν αφαιρούνταν οι 5 ψήφοι από το ΕΛΑΜ, τότε στη Βουλή θα εισέρχονταν η Αναστασία Ανθούση με τον ΔΗΣΥ στη Λευκωσία, η Εύη Τσολάκη του ΔΗΚΟ στη Λεμεσό, ο Μιχάλης Μιχαήλ του ΕΛΑΜ στην Πάφο και ο Κωνσταντίνος Κυπριανού της Άμεσης Δημοκρατίας στην Κερύνεια.

ΕΜ