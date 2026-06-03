Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από ενυδρείο, στο οποίο ένα δελφίνι φαίνεται να «συναντά» ένα μικρό κοριτσάκι μέσα από το τζάμι της δεξαμενής όπου κολυμπά.

Στην αξιολάτρευτη στιγμή, το δελφίνι βλέπει από μακριά το μικρό κορίτσι και κολυμπά προς αυτό. Όταν φτάνει μπροστά του σταματά και αρχίζει να «επικοινωνεί» με το παιδί, με έναν μαγικό τρόπο, σε μια συγκινητική αλληλεπίδραση.

A dolphin swims up to meet this little girl – her reaction will melt your heart pic.twitter.com/wyzcwWr3E2 June 2, 2026

Το κοριτσάκι φαίνεται στο βίντεο να χαιρετά το δελφίνι, το οποίο με τη σειρά του ακολουθεί τις κινήσεις των χεριών τής μικρής και ανταποκρίνεται στη χαρά και τον ενθουσιασμό του παιδιού, σαν να καταλαβαίνει την αγάπη του.

Το κοριτσάκι δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελάει καθώς το δελφίνι συνέχιζε να παίζει μαζί του, κάνοντας όλους γύρω να συγκινηθούν, παρακολουθώντας τον αξιολάτρευτο δεσμό τους.

Διχασμένοι οι χρήστες των social media

Οι χρήστες του διαδικτύου «έλιωσαν» με αυτή τη συνάντηση, λέγοντας ότι τα δελφίνια είναι μαγικά πλάσματα και ότι αυτή είναι μια εμπειρία που το κοριτσάκι θα θυμάται για όλη της τη ζωή.

Ωστόσο, πάρα πολλοί σχολίασαν ότι το θέαμα ενός δελφινιού «παγιδευμένου» σε ενυδρείο είναι καταθλιπτικό, απάνθρωπο και απαράδεκτο, λέγοντας ότι τα δελφίνια και όλα τα θαλάσσια πλάσματα θα έπρεπε να ζουν ελεύθερα στους ωκεανούς.

Το δελφίνι «φωνάζει βοήθεια» έγραψαν χαρακτηριστικά ορισμένοι κάτω από την ανάρτηση.

iefimerida.gr