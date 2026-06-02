Το φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία της πρώτης «πλωτής πόλης» στον κόσμο επανέρχεται στο προσκήνιο, με το Freedom Ship να παρουσιάζεται ως ένα γιγαντιαίο πλοίο μήκους σχεδόν ενός μιλίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Freedom Ship θα τροφοδοτείται από πυρηνική ενέργεια και θα έχει χωρητικότητα 80.000 ατόμων, επιχειρώντας να ξεπεράσει σε μέγεθος και δυνατότητες ακόμη και τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο.

Η ιδέα πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990 από τον μηχανικό Νόρμαν Νίξον ο οποίος πέθανε το 2012 και έτσι τα σχέδια μπήκαν στην άκρη. Μιλώντας στην Telegraph ωστόσο ο CEO της Freedom Cruise Line, Roger Gooch, δήλωσε αισιόδοξος για την υλοποίηση του εγχειρήματος, επισημαίνοντας ότι το βασικό ζητούμενο παραμένει η εξασφάλιση κεφαλαίων.

Πώς θα είναι το Freedom Ship αν κατασκευαστεί

Εάν κατασκευαστεί, το Freedom Ship θα ξεπερνά σε μέγεθος κάθε σημερινό κρουαζιερόπλοιο. Με εκτιμώμενο κόστος 16,16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα διαθέτει κατοικίες για περίπου 50.000 μόνιμους κατοίκους, χώρους φιλοξενίας για 10.000 επισκέπτες και προσωπικό που θα αριθμεί περίπου 20.000 άτομα.

Το πλοίο θα περιλαμβάνει σχολεία, κολέγια, καταστήματα, τράπεζες, και νυχτερινά κέντρα, ενώ προβλέπεται και ένας διώροφος πολυχώρος γαστρονομίας με επιλογές για κάθε γούστο. Το μήκος του θα φτάνει περίπου το ένα μίλι (1,609 χλμ), ενώ η μετακίνηση στο εσωτερικό του θα γίνεται μέσω ενός σύγχρονου συστήματος τραμ που θα συνδέει τις διαφορετικές ζώνες της πλωτής πόλης.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται ακόμη αθλητικό στάδιο 15.000 θέσεων, υδάτινο πάρκο, χώροι πρασίνου, συνεδριακό κέντρο, αίθουσα μουσικής και δύο μουσεία.

Βίντεο: Πώς θα είναι η «πλωτή πόλη» των 80.000 κατοίκων

Σύμφωνα με την Freedom Cruise International, το Freedom Ship δεν προορίζεται για ταξίδια αναψυχής, αλλά για μόνιμη διαβίωση. «Σχεδιάζεται ως ένα σταθερό και αυτάρκες αστικό περιβάλλον, το οποίο θα περιπλέει διαρκώς τον πλανήτη, υποστηρίζοντας παράλληλα όλες τις ανάγκες της καθημερινής ζωής των κατοίκων του».

«Ξεκινήσαμε με τη λογική ότι το πλοίο δεν θα έπρεπε να είναι μια μονολιθική κατασκευή, αλλά να είναι οπτικά ευχάριστο. Γι’ αυτό και απαλύναμε όλες τις γωνίες και τις ακμές του. Θέλουμε επίσης να αναπνέει, γι’ αυτό έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια για να επιτρέψουμε πεζόδρομους και χώρους πρασίνου», είπε ο Gooch.

Οι υποστηρικτές του έργου τονίζουν ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα θυμίζει μια κανονική πόλη η οποία απλά θα είναι σε κίνηση.

Το Freedom Ship προβλέπεται να κινείται με πυρηνική ενέργεια και, λόγω του τεράστιου μεγέθους του, θα παραμένει κυρίως σε διεθνή ύδατα. Εκτιμάται ότι θα κάνει τον γύρο του κόσμου κάθε δύο με τρία χρόνια. Η σύνδεση με τη στεριά θα γίνεται μέσω στόλου φέρι μποτ, ενώ θα διαθέτει και οκτώ ελικοδρόμια.

Παρότι οι υποστηρικτές του έργου εκτιμούν ότι η κατασκευή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε περίπου τέσσερα χρόνια, ο Gooch αναφέρει ότι οι πρώτοι κάτοικοι θα μπορούσαν να μετακομίσουν στο πλοίο όσο θα διεξάγονταν οι εργασίες κατασκευής. Για να γίνει το όνειρό του όμως πραγματικότητα χρειάζεται τα απαραίτητα κεφάλαια κάτι που όσοι τον γνωρίζουν δεν θεωρούν απίθανο να τα βρει.

iefimerida.gr