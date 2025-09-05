Το Legend of the Seas, το νέο κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean, μπήκε για πρώτη φορά στο νερό στις 29 Αυγούστου στο ναυπηγείο Meyer Turku της Φινλανδίας, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής φάσης κατασκευής του. Με μήκος σχεδόν 370 μέτρα και βάρος 250.000 τόνους, πρόκειται για το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, ξεπερνώντας σε μέγεθος ακόμη και τον Τιτανικό.

Η διαδικασία γέμισης της δεξαμενής με νερό διήρκεσε 12 ώρες, ενώ τέσσερα ρυμουλκά χρειάστηκαν για να μετακινήσουν το πλοίο προς την αποβάθρα εξοπλισμού, όπου θα γίνουν οι τελευταίες εργασίες πριν την επίσημη καθέλκυσή του το καλοκαίρι του 2026.

Το Legend of the Seas θα διαθέτει 21 μπαρ, 23 εστιατόρια, ένα υδάτινο πάρκο ρεκόρ και το Crown’s Edge – ένα αξιοθέατο που συνδυάζει skywalk και rope course για επιβάτες που αναζητούν έντονες συγκινήσεις. Σύμφωνα με τη Royal Caribbean, το πλοίο έχει σχεδιαστεί ώστε «οικογένειες όλων των ηλικιών να απολαμβάνουν μαζί τον χρόνο της ζωής τους».

Η χωρητικότητα του φτάνει τους 7.600 επιβάτες, καλύπτοντας έκταση ίση με επτά γειτονιές, σύμφωνα με το Planet Cruise. Το πλοίο θα κινείται με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), στο πλαίσιο της στρατηγικής της Royal Caribbean Group να κατασκευάσει μέχρι το 2035 κρουαζιερόπλοιο με μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

