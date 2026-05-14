Ανοδικά κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο και στη Βρετανία, όπου ο Κιρ Στάρμερ συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος με πιέσεις για παραίτηση, ενώ η προσοχή να παραμένει εστιασμένη στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,42% στις 614,01 μονάδες.

Στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 διαμορφώνεται 0,20% υψηλότερα στις 10.346,07 μονάδες, ενώ ο DAX της Φρανκφούρτης γνωρίζει κέρδη 1% στις 24.381,68 μονάδες. Ο FTSE ΜΙΒ του Μιλάνου σημειώνει άνοδο 0,62% στις 49.786,16 μονάδες, με τον ισπανικό IBEX 35 να κερδίζει 0,7% φθάνοντας στις 17.781,60 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε τη χρονιά με οικονομική ανάπτυξη, με τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να φαίνεται πως αντέχουν τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στο Ιράν.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% το πρώτο τρίμηνο, μια αύξηση από το 0,2% των προηγούμενων τριών μηνών και η ταχύτερη ανάπτυξη εδώ και έναν χρόνο.

Η ένδειξη ήταν σύμφωνη με τη μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων και πάνω από το 0,5% που προέβλεψε η Τράπεζα της Αγγλίας.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η ανάπτυξη διατρέχει πλέον κίνδυνο από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που δεν δείχνει σημάδια λήξης και την προοπτική ενός νέου πρωθυπουργού.

Η πολιτική αναταραχή στη Βρετανία παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής.

Δημοσιεύματα ανέφεραν, χθες, ότι ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ ίσως είναι έτοιμος να θέσει υποψηφιότητα για ηγεσία σήμερα, με την αβεβαιότητα να παρατείνεται.

Εν τω μεταξύ, οι αγορές παρακολουθούν και το ταξίδι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, συνοδευόμενου από μια ομάδα στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Έλον Μασκ, και του επικεφαλής της Nvidia, Τζέσενγκ Χουάνγκ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα είναι “καλύτερες από ποτέ”, δήλωσε ο Τραμπ στη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζιπίνγκ.

