Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με ομάδα κορυφαίων Αμερικανών επιχειρηματιών που συνόδευσαν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua, ο Σι δήλωσε ότι «η πόρτα της Κίνας προς τις επιχειρήσεις θα ανοίγει μόνο περισσότερο και περισσότερο», υπογραμμίζοντας ότι το Πεκίνο επιθυμεί ισχυρότερη αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις ΗΠΑ.

#WATCH | Chinese President Xi Jinping meets Tesla CEO Elon Musk, NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook and other members of the US delegation, alongside President Trump#China #XiJinping #ElonMusk #TimCook pic.twitter.com/vxQkUI8jPd May 14, 2026

«Η Κίνα καλωσορίζει την ενίσχυση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πιστεύει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμη ευρύτερες προοπτικές στην Κίνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε προσωπικά στον Σι Τζινπίνγκ 17 επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών εταιρειών που συμμετείχαν στην αποστολή. Ανάμεσά τους ήταν ο Έλον Μασκ της Tesla και της SpaceX, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και ο επικεφαλής της Apple Τιμ Κουκ.

Top US CEOs—including Elon Musk, Tim Cook, and Jensen Huang—were spotted at Beijing’s Great Hall of the People as part of Trump’s delegation. pic.twitter.com/8LfS3j5ZsF — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 14, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε απευθυνόμενος στον Σι: «Έχουμε τους καλύτερους επιχειρηματίες στον κόσμο και βρίσκονται σήμερα εδώ για να αποδώσουν σεβασμό σε εσάς και στην Κίνα».

ΚλείσιμοΠριν από την αναχώρησή του για το Πεκίνο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι βασικός στόχος του ταξιδιού του ήταν να ζητήσει από την κινεζική ηγεσία να ανοίξει περισσότερο την κινεζική αγορά στις αμερικανικές επιχειρήσεις, ώστε – όπως είπε – να «οδηγηθεί η Λαϊκή Δημοκρατία σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Xinhua για τη συνάντηση Τραμπ–Σι, ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε επίσης διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και το εμπόριο, η υγεία, η γεωργία, ο τουρισμός και η επιβολή του νόμου.

More than ten U.S. business leaders, including Tesla CEO Elon Musk, Apple CEO Tim Cook, and Nvidia CEO Jensen Huang, arrived on the morning of May 14 at the Great Hall of the People in Beijing, where Chinese President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump were holding talks.… pic.twitter.com/DEeHf2A27z — CCTV+ (@CCTV_Plus) May 14, 2026

Ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, μιλώντας στην κινεζική τηλεόραση από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες έχουν «καλή σχέση» και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή «θα βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».

Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εντάσεων ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Πεκίνο, καθώς οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών έχουν περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση της Κίνας σε τεχνολογία αιχμής.

Ο Χουάνγκ αναμένεται να αξιοποιήσει την παρουσία του στο Πεκίνο για να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με κινεζικές παραγγελίες για τα προηγμένα τσιπ H200 της Nvidia.

protothema.gr