Είχαμε τόσους μήνες προεκλογικές συζητήσεις, τώρα έχουμε τα κομματικά μαγειρεία να ψάχνουν τι υλικά θα παντρέψουν για να βγάλουν την τέλεια συνταγή «Προεδρίας της Βουλής».

Μετά από τόσα ανοίγματα ακόμα και προς «εχθρούς», μετά από τόσες συζητήσεις προσκηνίου και παρασκηνίου και μετά από τόσες εξισώσεις που λύνουν και χαλούν, θα φανεί και το αποτέλεσμα. Υπομονή, λοιπόν, μέχρι αύριο. Από το αποτέλεσμα όμως θα διαφανεί και το τι έγινε ή το τι επιχειρήθηκε να γίνει όλες αυτές τις μέρες. Βάλτε ποπ κορν και απολαύστε!

Ε!