Viral έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει ένα μέλος του κοινού να παίρνει τη θέση ενός πιανίστα που αρρώστησε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του «La La Land in Concert».

Ο 21χρονος Στέρλινγκ Νάζα παρακολουθούσε την παράσταση στο Σίδνεϊ, όπου μια ζωντανή ορχήστρα εκτελεί τη μουσική της ταινίας ενώ αυτή προβάλλεται ταυτόχρονα στην οθόνη. Όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι το διάλειμμα, όταν ο συνθέτης και μαέστρος της ταινίας, Τζάστιν Χούργουιτς, αποκάλυψε ότι ο πιανίστας δεν ένιωθε καλά.

Η παράκληση του μαέστρου για αντικατάσταση του πιανίστα

Έχοντας ανάγκη άμεσα αντικαταστάτη για να σωθεί η παράσταση, ο Χούργουιτς ρώτησε το κοινό αν κάποιος μπορούσε να παίξει πιάνο και να διαβάσει παρτιτούρες με την πρώτη ανάγνωση.

Τότε ο Νάζα προσφέρθηκε εθελοντικά με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Πώς του φάνηκε η εμπειρία

Ο 21χρονος παίζει πιάνο και εκκλησιαστικό όργανο και είναι επίσης δάσκαλος γκάιντας, αλλά όπως είπε στο ABC Radio, αρχικά δίστασε όταν ο συνθέτης ζήτησε βοήθεια. «Ήμουν λίγο επιφυλακτικός» είπε. «Χρωστάω πολλά σε μια φίλη μου, τη Σκάρλετ, που ουσιαστικά σήκωσε το χέρι για μένα. Αλλά τελικά βρήκα το θάρρος και ήταν μια πολύ καλή απόφαση να προσφερθώ».

O συνθέτης δίνει συγχαρητήρια στον 21χρονο εθελοντή

Το πιο δύσκολο κομμάτι για τον ίδιο, όπως είπε, ήταν το «Start a Fire» του Τζον Λέτζεντ, ένα δύσκολο και απαιτητικό σόλο. «Το είδα στην παρτιτούρα και σκέφτηκα: ‘Ωχ, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το διαβάσω με την πρώτη’» είπε. Ωστόσο, πήρε το ρίσκο και τελικά αυτοσχεδίασε, κερδίζοντας το κοινό και αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Τον εκθείασε ο μαέστρος και συνθέτης

Όσο για τον συνθέτη και μαέστρο, μίλησε στον Guardian Australia και χαρακτήρισε το κατόρθωμα του Νάζα «αξιοθαύμαστο». «Αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική δεξιότητα πέρα από την ανάγνωση παρτιτούρας. Να μπορείς να παίξεις ένα ωραίο σόλο στο σωστό κλειδί και στη σωστή κλίμακα, αυθόρμητα, χωρίς πρόβα».

Ο συνθέτης είπε ότι ήταν προσεκτικός ώστε να βεβαιωθεί πως ο 21χρονος δεν υπερεκτιμούσε τις δυνατότητές του, κάνοντάς του αρκετές ερωτήσεις πριν του επιτρέψει να ανέβει στη σκηνή. Τελικά όμως, η εμπιστοσύνη του δικαιώθηκε.

Ο Νάζα, ο οποίος σπουδάζει πολιτική και διεθνείς σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, δεν έχει προς το παρόν σχέδια να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στη μουσική.

Ωστόσο, ο Χούργουιτς δήλωσε ότι σίγουρα έχει το ταλέντο για μια τέτοια πορεία στη ζωή του. «Δεν ξέρω ποιο είναι το μεγαλύτερο πάθος του», είπε ο συνθέτης. «Ίσως του αρέσουν λίγο περισσότερο οι διεθνείς σχέσεις από τη μουσική. Αλλά αυτό είναι και το νόημα του La La Land. Πρέπει να κάνεις αυτό που αγαπάς περισσότερο».

