Από ολιγοήμερες διακοπές στη Σαουδική Αραβία κατέληξαν να παραμείνουν για έξι μήνες στη Συρία δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 16 και 7 ετών. Η περιπέτειά τους έλαβε τέλος χθες με την επιστροφή τους στην Κύπρο, ενώ ο 45χρονος πατέρας τους συνελήφθη στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς καταζητείτο για υπόθεση παράνομης κατακράτησής τους στο εξωτερικό.

Σήμερα, ο 45χρονος ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την τριήμερη κράτησή του για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Τα δύο ανήλικα παραλήφθηκαν αρχικά από λειτουργούς του οργανισμού Hope For Children και στη συνέχεια παραδόθηκαν στη μητέρα τους.

Κατά την ανάκρισή του στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, ο 45χρονος ισχυρίστηκε ότι στις 27 Δεκεμβρίου 2025, έπειτα από γραπτή εξουσιοδότηση που υπέγραψε η εν διαστάσει σύζυγός του, μετέβη μαζί με τα δύο παιδιά στη Σαουδική Αραβία μέσω Ιορδανίας, με προγραμματισμένη επιστροφή στις 29 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, όπως ανέφερε, στη συνέχεια αποφάσισε να μεταβεί στη Συρία μέσω Λιβάνου, ώστε τα παιδιά του να γνωρίσουν τον τόπο καταγωγής του και να δουν το σπίτι του. Ερωτηθείς εάν ενημέρωσε τη μητέρα των παιδιών για την αλλαγή των σχεδίων του, απάντησε αρνητικά, ισχυριζόμενος ότι φοβόταν πως θα διαφωνούσε και θα δημιουργείτο ένταση μεταξύ τους.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Συρία τραυμάτισε το πόδι του έπειτα από καβγά με ξάδελφό του, γεγονός που, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, δεν του επέτρεψε να ταξιδέψει για περίπου δύο μήνες και να επιστρέψει στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι η εν διαστάσει σύζυγός του είχε μεταβεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στις 28 Νοεμβρίου 2025, όπου υπέγραψε γραπτή συγκατάθεση, ώστε ο ύποπτος να ταξιδέψει με τα παιδιά τους από τις 21 έως τις 29 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την παραπονούμενη, όταν τα παιδιά έπρεπε να επιστρέψουν στην Κύπρο, ενημερώθηκε ότι, αντί να αναχωρήσουν από τη Σαουδική Αραβία για την επιστροφή τους, ο πατέρας τα μετέφερε στη Συρία, όπου διέμεναν σε οικία συγγενικού του προσώπου.

Κατά το διάστημα που βρίσκονταν στη Συρία, τα δύο ανήλικα επικοινωνούσαν με τη μητέρα τους και, σύμφωνα με την ίδια, της ζητούσαν να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή τους στην Κύπρο, εκφράζοντας παράλληλα φόβο για τη συμπεριφορά του πατέρα τους.

Μετά την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού τον Ιανουάριο του 2026, μέλος της Αστυνομίας επικοινώνησε με τον ύποπτο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Όταν του εξηγήθηκε ο λόγος της επικοινωνίας, ο 45χρονος φέρεται να ανέφερε ότι ο ίδιος θα επέστρεφε στην Κύπρο, χωρίς όμως τα παιδιά του, καθώς σκόπευε να τα αφήσει στη Συρία.