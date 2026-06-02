Με στόχο την αποφόρτιση του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα μετά από ελαφρές οδικές συγκρούσεις, η Βουλή των Αντιπροσώπων, προχώρησε στην τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και

Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21 Απριλίου 2026.

Με την τροποποίηση αυτή, οι οδηγοί υποχρεούνται να μετακινούν τα οχήματά τους από τη σκηνή οδικής σύγκρουσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νέας τροποποίησης οι εμπλεκόμενοι σε οδικές συγκρούσεις οδηγοί, οφείλουν να μετακινούν το όχημά τους εκτός δρόμου, στο πλησιέστερο σημείο, προκειμένου να μην παρακωλύεται η τροχαία κίνηση, εφόσον από τη σύγκρουση δεν έχουν προκληθεί εμφανείς σωματικές βλάβες σε οποιοδήποτε πρόσωπο και νοουμένου ότι:

Δεν χρειάζεται η παρέμβαση ή/και παρουσία της Αστυνομίας στη σκηνή

Τα ενεχόμενα οχήματα μπορούν να μετακινηθούν χωρίς ρυμούλκηση και

χωρίς πρόκληση περαιτέρω βλάβης, είτε στα ίδια τα οχήματα είτε στο οδόστρωμα, και Είναι εύλογο υπό τις περιστάσεις που επικρατούν τη δεδομένη στιγμή.

Πριν τη μετακίνηση των οχημάτων, οι εμπλεκόμενοι οδηγοί υποχρεούνται να:

Ενημερώσουν αμέσως την ασφαλιστική τους εταιρεία,

ασφαλιστικού συμβολαίου, αριθμό άδειας οδήγησης, στοιχεία οχήματος και αριθμό τηλεφώνου) Λάβουν φωτογραφίες από τη σκηνή της σύγκρουσης, οι οποίες

περιλαμβάνουν τα μηχανοκίνητα οχήματα στην τελική τους θέση μετά τη σύγκρουση, τους αριθμούς εγγραφής, τις προκληθείσες ζημιές και τον περιβάλλοντα χώρο, και Ανταλλάξουν τις ληφθείσες φωτογραφίες τις οποίες να αποστείλουν σε

πρόσωπο που τους υποδεικνύεται από την ασφαλιστική τους εταιρία.

Σημειώνεται ότι, μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, συνιστά αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης επιφέρει χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1,000).

Παράλληλα, ένοχο αδικήματος είναι και το πρόσωπο, το οποίο παρακινεί ή εξαναγκάζει ή αποπειράται να παρακινήσει ή εξαναγκάσει, με οποιοδήποτε τρόπο, οδηγό μηχανοκίνητου οχήματος ενεχόμενο στην οδική σύγκρουση, να μην προβεί σε μετακίνηση του οχήματός του ή να μην προβεί στις δέουσες

ενέργειες που καθορίζει η νομοθεσία πριν τη μετακίνηση του οχήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1,000).

Όταν το όχημα μετακινηθεί, ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός ή άλλο πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχό του, απαγορεύεται να το σταθμεύει ή να το εγκαταλείπει παράνομα ή επικίνδυνα ή κατά τρόπο που παρεμποδίζει την κυκλοφορία.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η νομοθεσία προβλέπει τη μετακίνηση του οχήματος από τις αρχές επιβολής του νόμου, την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης και την επιβολή ποινής από το Δικαστήριο: ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€3,000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

Σε περίπτωση που ένας οδηγός έχει μετακινήσει το όχημά του εκτός δρόμου, στο πλησιέστερο σημείο, ένεκα της εμπλοκής του σε οδική σύγκρουση, από την οποία δεν έχουν προκληθεί εμφανείς σωματικές βλάβες, η Αστυνομία συστήνει στους οδηγούς όπως συνεννοούνται με τους ασφαλιστικούς τους

αντιπροσώπους πριν την πλήρη αποχώρησή τους από το πλησιέστερο σημείο όπου έχουν σταματήσει.