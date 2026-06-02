Θετική εικόνα παρουσίασε το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται τόσο σε αξία όσο και σε όγκο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, εξαιρουμένων των μηχανοκίνητων οχημάτων, αυξήθηκε κατά 5,8% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο. Την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Όγκου κατέγραψε άνοδο 2,9%, αποτυπώνοντας αύξηση και στις πραγματικές πωλήσεις.

Η άνοδος του τζίρου αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή επίδοση συγκεκριμένων κατηγοριών. Τα καύσιμα κίνησης κατέγραψαν αύξηση 16,5% σε αξία, ενώ τα οικιακά είδη, όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και οικοδομικά υλικά, ενισχύθηκαν κατά 10,3%.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα είδη πληροφορικής και επικοινωνιών, με αύξηση 6,4%.

Αύξηση καταγράφηκε επίσης στις υπεραγορές και στα είδη πρώτης ανάγκης. Τα τρόφιμα, ποτά και καπνός σε μη ειδικευμένα καταστήματα ενισχύθηκαν κατά 5,9%, ενώ τα εδώδιμα είδη συνολικά αυξήθηκαν κατά 5,5%.

Αντίθετα, αρνητική εικόνα παρουσίασαν ορισμένοι τομείς. Τα είδη ένδυσης και υπόδησης κατέγραψαν μείωση 1,9% σε αξία, ενώ πτώση 5,1% σημειώθηκε στο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων.

Μείωση καταγράφηκε επίσης σε κατηγορίες όπως κοσμήματα, ρολόγια και οπτικά είδη, με οριακή πτώση 0,2%.

Σε επίπεδο τετραμήνου Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, ο γενικός δείκτης λιανικού εμπορίου ενισχύθηκε κατά 6,4% σε αξία και κατά 5,5% σε όγκο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της καταναλωτικής ζήτησης στην αρχή του έτους.