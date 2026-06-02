Καθαρή μείωση €123,1 εκατ. κατέγραψαν οι συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τις καταθέσεις και τα δάνεια των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Η μείωση έρχεται μετά την καθαρή αύξηση €426,8 εκατ. που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο του 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 4,5%, έναντι 5,6% τον προηγούμενο μήνα.

Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Απρίλιο ανήλθε στα €57,6 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €30,1 εκατ. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €122,6 εκατ., ενώ οι καταθέσεις των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ενισχύθηκαν κατά €63 εκατ.

Αντίθετα, οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων κατέγραψαν συνολική μείωση €155,5 εκατ.

Στα δάνεια, η εικόνα παρέμεινε θετική, αλλά με αισθητά χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα συνολικά δάνεια κατέγραψαν καθαρή αύξηση €40,5 εκατ. τον Απρίλιο, έναντι καθαρής αύξησης €528,1 εκατ. τον Μάρτιο.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων διαμορφώθηκε στο 12,0%, σε σύγκριση με 12,6% τον Μάρτιο. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων έφθασε στα €27,8 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου αυξήθηκαν κατά €76,1 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά μειώθηκαν κατά €12,1 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν αύξηση €71,7 εκατ.

Τα δάνεια προς τους υπόλοιπους εγχώριους τομείς παρουσίασαν συνολική αύξηση €16,6 εκατ.

Η Κεντρική Τράπεζα διευκρινίζει ότι ο όρος καθαρή αύξηση ή καθαρή μείωση αντιστοιχεί στις συναλλαγές και δεν περιλαμβάνει μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές ή άλλες αναπροσαρμογές.