Όλο και κάτι βάζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά στην άκρη, για άλλους η αποταμίευση είναι μεγαλύτερη, και για κάποιους άλλους όπως τους Έλληνες και τους Βούλγαρους, είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση.

Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που αυξάνεται η αποταμίευση, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις που έδωσε πριν λίγες μέρες στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκτίμηση, το ποσοστό αποταμίευσης αναμένεται επομένως να αυξηθεί στο 14,4% το 2026 και στη συνέχεια να μειωθεί στο 14,3% το 2027, παραμένοντας πολύ πάνω από τα επίπεδα πριν από την COVID-19. Με τη σειρά του, η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί μόλις κατά 1,1% φέτος και κατά 1,3% το 2027 (0,4 και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από ό,τι προβλεπόταν το φθινόπωρο του 2025).

Οι τεχνοκράτες της Κομισιόν, αναφέρουν στην έκθεση εαρινών προβλέψεων, ότι τα στοιχεία των ερευνών Μαρτίου και Απριλίου δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει επιδεινωθεί σημαντικά, παράλληλα με την απότομη αύξηση των προσδοκιών τους για τον πληθωρισμό. Ως αποτέλεσμα, τα προληπτικά κίνητρα αποταμίευσης και η επιθυμία προστασίας της πραγματικής αξίας των χρηματοοικονομικών αποθεμάτων, αναμένεται να οδηγήσουν σε μικρή αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης το 2026. Σημειώνεται επίσης ότι οι μεγαλύτερες ανησυχίες για τις οικονομικές προοπτικές μπορεί να ωθήσουν τους καταναλωτές να αυξήσουν την προληπτική αποταμίευση. Το πρόσφατο επεισόδιο πληθωρισμού έδειξε ότι «το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο στις εξελίξεις των τιμών».

Οι τεχνοκράτες υποδεικνύουν ότι σήμερα, το ποσοστό αποταμίευσης παραμένει πάνω από τους μέσους όρους πριν από την πανδημία, αλλά η πραγματική αξία των συσσωρευμένων αποταμιεύσεων έχει διαβρωθεί από τον πληθωρισμό, αφήνοντας τα νοικοκυριά πιο εκτεθειμένα σε μια ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας.

Στην Κύπρο, με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κομισιόν στις εαρινές προβλέψεις για το 2026, η αποταμίευση των νοικοκυριών (ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αποταμίευση διαιρούμενη με το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ως ποσοστό του ΑΕΠ), εκτιμάται στο 7,8% το 2025, 7,9% το 2026 και 9,1% το 2027.

Να δούμε όμως τι γίνεται και στις άλλες χώρες. Στο Βέλγιο, η πρόβλεψη της Κομισιόν δείχνει ότι η αποταμίευση των νοικοκυριών έχει θετικό πρόσημο 12,4% το 2025, 13% το 2025 και 12% το 2026 και 2027. Στην Βουλγαρία το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών έχει αρνητικό πρόσημο και η πρόβλεψη είναι -6,5% το 2025, -4,2% το 2026 και -5,2% το 2027.Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στην Γερμανία εκτιμάται από την Κομισιόν 19,2% το 2025, στο 19% το 2026 και 18,6% το 2026. Η αποταμίευση των νοικοκυριών στην Εσθονία σύμφωνα με την εκτίμηση της Κομισιόν εκτιμάται στο 8,4% το 2025, στο 9,2% το 2026 και στο 8,5% το 2027. Στην Ιρλανδία η εικόνα είναι ακόμη καλύτερη. Η αποταμίευση των νοικοκυριών εκτιμάται στο 13,6% το 2025, στο 13,3% το 2026 και στο 13,6% το 2027. Στην Ελλάδα η αποταμίευση των νοικοκυριών εκτιμάται από την Κομισιόν να είναι στο -2,7% το 2025, -0,4% το 2026 και ανεβαίνει στο 1,7% το 2027. Στην Ισπανία η αποταμίευση των νοικοκυριών σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν εκτιμάται στο 12% το 2025, στο 11,8% το 2026 και 11,6% το 2027.

Τι γίνεται με τα υπόλοιπα κράτη

Στην Γαλλία το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών εκτιμάται στο 18,2% το 2025, στο 17,6% το 2026 και 18% το 2027, στην Κροατία προβλέπεται στο 9,7% το 2025, στο 8,9% το 2026 και 8,9% το 2027. Στην Ιταλία το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών προβλέπεται στο 11% το 2025, στο 10,6% το 2026 και 10,7% το 2027, στην Λετονία στο 6,4% το 2025, στο 6,5% το 2026 και 6,8% το 2027, στην Λιθουανία εκτιμάται από την Κομισιόν στο 9,7% το 2025, στο 8,2% το 2026 και 8,9% το 2027.

Στο Λουξεμβούργο το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών εκτιμάται στο 13,1% το 2025, στο 13,2% το 2026 και 12,6% το 2027, στην Ολλανδία στο 17,3% το 2025, στο 17,5% το 2026 και 16,8% το 2027. Στην Αυστρία το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 16,7% το 2025, στο 16,2% το 2026 και 16,1% το 2027, στην Πορτογαλία στο 12,1% το 2025, στο 11,7% το 2026 και 2027, στην Σλοβενία στο 15,4% το 2025, 16,1% το 2026 και 15,9% το 2027, στην Σλοβακία στο 8,6% το 2025, 8,5% το 2026 και 8,8% το 2027, στην Σλοβακία 8,6% το 2025, 8,5% το 2026 και 8,8% το 2027. Στην Φιλανδία η αποταμίευση των νοικοκυριών εκτιμάται στο 12,4% το 2025 και 2026 και 12,5% το 2027.