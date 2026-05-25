Νέα ανάρτηση για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και κανείς δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειές της. «Μην ακούτε τους αποτυχημένους που κριτικάρουν κάτι για το οποίο δεν ξέρουν τίποτα», έγραψε, διαβεβαιώνοντας ότι η δική του συμφωνία θα είναι «ακριβώς το αντίθετο» από εκείνη του Ομπάμα.

«Μην ακούτε τους αποτυχημένους που δεν ξέρουν τίποτα για το θέμα» έγραψε, σχολιάζοντας ότι η προηγούμενη αμερικανική διοίκηση είχε χρόνια για να λύσει το πρόβλημα, αλλά απέτυχε.

«Σε αντίθεση με αυτούς που ήταν πριν από μένα και έπρεπε να είχαν επιλύσει το ζήτημα εδώ και χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες» πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι μια καλή και σωστή συμφωνία, όχι σαν αυτή που έκανε ο Ομπάμα, η οποία έδωσε στο Ιράν τεράστια ποσά σε μετρητά και έναν σαφή και ανοιχτό δρόμο προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Η δική μας συμφωνία είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά κανείς δεν την έχει δει ούτε ξέρει τι περιλαμβάνει. Δεν έχει καν ολοκληρωθεί ακόμα η διαπραγμάτευσή της. Γι’ αυτό μην ακούτε τους αποτυχημένους, που κριτικάρουν κάτι για το οποίο δεν ξέρουν τίποτα. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου, που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες».



Ρούμπιο: Η συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά δεν μπορεί να κλείσει «σε 72 ώρες πάνω σε χαρτοπετσέτα»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι δυνατό να συναφθεί μια συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε «72 ώρες».

Ειδικότερα, ο Ρούμπιο δήλωσε στην εφημερίδα «The New York Times» ότι η συμφωνία με το Ιράν είχε εξασφαλίσει περιφερειακή υποστήριξη, αλλά μια πυρηνική συμφωνία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί «σε 72 ώρες, γραμμένη στο πίσω μέρος μιας χαρτοπετσέτας».

«Έτσι, αυτή τη στιγμή, έχουμε επτά ή οκτώ χώρες στην περιοχή που υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αυτή την προσέγγιση» είπε.

protothema.gr