Ο πολιτικός αναλυτής Νίκος Κατσουρίδης εξηγεί στον «Φ» πως έγινε ανατροπή στην ανατροπή στις Βουλευτικές Εκλογές.

Τα αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών έχουν επιβεβαιώσει την πρόγνωση ότι θα είχαμε μια ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό του τόπου. Έχουμε την είσοδο δύο εντελώς νέων σχηματισμών -ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία- και έχουμε την έξοδο κομμάτων όπως η ΕΔΕΚ, με πολύχρονη ιστορία και της Δημοκρατικής Παράταξης και των Οικολόγων. Αυτόν από μόνον του αποτελεί αλλαγή και ανατροπή του σκηνικού.

Το δεύτερο, το οποίο θέλω να σημειώσω, είναι ότι σε αυτή την εκλογική μάχη υπάρχουν αποτελέσματα που δικαιολογούν κάποια κόμματα να νιώθουν ότι είναι σε αυτούς που επέτυχαν στις εκλογές και προφανώς είναι αυτά που αύξησαν τα ποσοστά τους, όπως το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ. Επίσης, θεωρώ ότι μπορεί να νιώθουν άνετα και ο ΔΗΣΥ που είχε μια πολύ μικρή απώλεια και άλλα τα οποία κατόρθωσαν να έχουν άλλη πτώση από εκείνη που αναμενόταν.

Το τρίτο, που θέλω να σημειώσω, είναι ότι η εικόνα που είχε δημιουργηθεί προεκλογικά, κυρίως μέσω των δημοσκοπήσεων, αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι θα είχαμε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα υπό την έννοια ότι τα ιστορικά κόμματα, όπως είναι τα δύο μεγάλα, θα δέχονταν σοβαρές απώλειες, ενώ τα νεοσύστατα θα είχαν μια πολύ πιο ισχυρή παρουσία στη νέα Βουλή, και σε ποσοστά και σε έδρες. Τελικά, εδώ έγινε ανατροπή στην ανατροπή, που οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να μπορούμε να εξαντλήσουμε τους λόγους, στο γεγονός ότι ένα σοβαρό ποσοστό ψηφοφόρων που δημοκοπικά επέλεγαν τα νέα σχήματα, τελικά δεν προσήλθαν στην κάλπη. Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι η αποχή είναι περίπου η ίδια, στο 34%, όπως και η συμμετοχή στο 66% περίπου. Μικρή διαφοροποίηση, της τάξης περίπου 1%, υπήρξε στη συμμετοχή και αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και σε επιστροφή ψηφοφόρων των μεγάλων κομμάτων -σε σχέση με το 2021- από την αποχή.

Η επόμενη μέρα θεωρώ ότι διαγράφεται ρευστή υπό την έννοια ότι είναι αρκετά δύσκολες οι συνεργασίες εντός Βουλής με βάση τα πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχουμε και κυρίως τα αποτελέσματα σε έδρες, δηλαδή οι πλειοψηφίες γύρω από ένα θέμα δεν θα είναι τόσο εύκολο να σχηματιστούν.

Επίσης, θα πω την άποψη ότι, προσωπικά θεωρώ, ότι είναι νωρίς για να προδικάσει κάποιος τι θα ακολουθήσει, δηλαδή, ποιος με ποιον θα συμμαχήσει είτε εντός Βουλής είτε εκτός Βουλής και σε ποια κατεύθυνση θα επηρεαστούν οι επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές, πριν διαμορφωθούν στην πράξη οι οποιεσδήποτε συνεργασίες και συμμαχίες, αν και εφόσον υπάρξουν.

Το αποτέλεσμα των εκλογών, τέλος, αποτελεί μια δυνατότητα στα κόμματα που είχαν τα θετικά αποτελέσματα απόψε να εργαστούν προς την κατεύθυνση ανασυγκρότησης της κομματικής και πολιτικής ζωής γιατί θεωρώ ότι πέραν από την πολύ μικρή αύξηση της συμμετοχής, ο έτερος παράγοντας που επηρέασε το αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη αντεπίθεση τόσο των ιστορικών κομμάτων τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και των μέσων ενημέρωσης και ξεχωριστών προσωπικοτήτων προς την κατεύθυνση εκείνη που απεκλήθη ότι προάγει τον μηδενισμό, τον λαϊκισμό, την μιζέρια και έθεσαν το δίλλημα μπροστά στον κόσμο αν τα επιλέγει αυτά ή επιλέγει τη σοβαρότητα.

Με δεδομένο ότι ουσιαστικά έχουν ψηφίσει οι ίδιοι που έχουν ψηφίσει το 2021, άρα το πιο πολιτικοποιημένο κομμάτι της κοινωνίας, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.