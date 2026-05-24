Την παραίτησή του είναι έτοιμος να υποβάλει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί για την αδυναμία του κόμματος να εισέλθει στη νέα Βουλή.

Μάλιστα, έχει ετοιμάσει και σχετική δήλωση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «ο λαός μίλησε. Το αποτέλεσμα δεν μας ευχαριστεί και αδικεί δυστυχώς και την ΕΔΕΚ και την Κύπρο την ίδια».

Όπως, ωστόσο, ανέφερε αρμόδια πηγή του κόμματος στο philenews, καταβάλλονται προσπάθειες από διάφορα στελέχη της ΕΔΕΚ για να τον μεταπείσουν.