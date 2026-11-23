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Σταδιακή μεταβολή παρουσιάζει η επιδημιολογική εικόνα των αναπνευστικών λοιμώξεων στην Ευρώπη, με την COVID-19 να καταγράφει αύξηση σε αρκετές χώρες και τη δραστηριότητα της εποχικής γρίπης να ακολουθεί ανοδική πορεία, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η συνολική δραστηριότητα των αναπνευστικών λοιμώξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα ή κοντά στα συνήθη επίπεδα βάσης.

Η επιδημιολογική επιτήρηση καταγράφει, ωστόσο, τις πρώτες μεταβολές που συνοδεύουν την προσέγγιση της χειμερινής περιόδου, κατά την οποία η κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών συνήθως εντείνεται.

Η εικόνα για COVID-19, γρίπη και RSV

Η COVID-19 εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της κυκλοφορίας αναπνευστικών ιών στην Ευρώπη, με το ECDC να αναφέρει ότι οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε αρκετές χώρες.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν την ίδια επιδημιολογική εικόνα, ούτε ότι καταγράφεται γενικευμένη αύξηση των σοβαρών περιστατικών.

Σε ό,τι αφορά την εποχική γρίπη, η δραστηριότητά της παραμένει συνολικά χαμηλή, αν και παρουσιάζει σταδιακή άνοδο.

Η τάση αυτή παρακολουθείται στενά από τις ευρωπαϊκές αρχές δημόσιας υγείας, καθώς η εξέλιξη της κυκλοφορίας του ιού κατά τις επόμενες εβδομάδες θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την έναρξη και την ένταση της φετινής περιόδου γρίπης.

Αντίθετα, η δραστηριότητα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις κυρίως σε βρέφη, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Στο επίκεντρο οι ευάλωτες ομάδες

Η ευρωπαϊκή επιδημιολογική επιτήρηση δεν περιορίζεται στην καταγραφή της κυκλοφορίας των ιών, αλλά περιλαμβάνει και την παρακολούθηση των επιπτώσεών τους στις υπηρεσίες υγείας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα δεδομένα από την πρωτοβάθμια φροντίδα και τα νοσοκομεία, καθώς και στην καταγραφή σοβαρών οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων.

Η ηλικία και τα υποκείμενα νοσήματα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από αναπνευστικούς ιούς.

Για τον λόγο αυτό, οι ευρωπαϊκές αρχές εξακολουθούν να υπογραμμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού σύμφωνα με τις εθνικές συστάσεις, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα και άλλες ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Παράλληλα, μέτρα όπως η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων και η αποφυγή στενής επαφής με ευάλωτα άτομα όταν υπάρχουν συμπτώματα μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της μετάδοσης.

Συνεχής παρακολούθηση της ευρωπαϊκής εικόνας

Το ECDC παρακολουθεί την κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ERVISS, στο οποίο συγκεντρώνονται επιδημιολογικά και εργαστηριακά δεδομένα από τις συμμετέχουσες χώρες.

Η πλατφόρμα επιτρέπει την παρακολούθηση της δραστηριότητας της γρίπης, της COVID-19 και του RSV, καθώς και την αξιολόγηση των τάσεων που καταγράφονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Τα δεδομένα επικαιροποιούνται εβδομαδιαίως και ενδέχεται να διαφοροποιούνται λόγω καθυστερήσεων στην αναφορά ή διαφορών στις πρακτικές εργαστηριακού ελέγχου μεταξύ χωρών.