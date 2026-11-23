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Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό, ότι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, μεταξύ των ωρών 23:00 – 03:00, θα πραγματοποιηθεί άσκηση διαχείρισης περιστατικού αεροπειρατείας σε αεροσκάφος, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν η Αστυνομία Κύπρου (Μ.Μ.Α.Δ. και Δ.ΑΣ.Α.), η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, καθώς επίσης η Πολιτική Αεροπορία, η Hermes Airports και η Cyprus Airways.

Σκοπός της άσκησης είναι η αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των σχετικών Σχεδίων Επιχειρήσεων, καθώς και του επιπέδου συντονισμού και ανταπόκρισης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε περιστατικό αεροπειρατείας σε αεροσκάφος, εντός του Διεθνούς Αεροδρομίου Λάρνακας.