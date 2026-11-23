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Η Ντίαρντρι Κιν είχε ήδη καταγράψει σημαντική παρουσία σε αγώνες υψηλού επιπέδου, έχοντας συμμετάσχει σε περισσότερους από 60 Μαραθωνίους, όταν αποφάσισε να θέσει έναν νέο στόχο: να ολοκληρώσει το σύνολο των World Marathon Majors.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόκληση αποδείχθηκε ακόμη πιο απαιτητική, καθώς η ίδια δεν είχε υπολογίσει ότι θα κληθεί να διανύσει αυτή τη διαδρομή συμμετέχοντας στους αγώνες ενώ ήταν έγκυος.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η 38χρονη νοσηλεύτρια και σύμβουλος διαχείρισης έτρεξε τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, τον αγώνα της γενέτειράς της, ενώ βρισκόταν στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της.

Αυτός ήταν ο έβδομος, συνολικά, μαραθώνιος τον οποίο είχε ολοκληρώσει ενώ ήταν έγκυος και ο τελευταίος αγώνας που χρειαζόταν για να επιτύχει τον στόχο της να τρέξει όλους τους World Marathon Majors μέσα στην ίδια χρονιά.

«Ήξερα πόσο παράξενο ήταν να τρέχω μαραθώνιο στην 34η εβδομάδα, αλλά ήξερα επίσης πόσο σε καλή φυσική κατάσταση βρισκόμουν και είχα πλήρη επίγνωση του σώματός μου σε αυτό το στάδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κιν. «Και παρόλο που είναι πολύ ασυνήθιστο, δεν ήμουν η πρώτη γυναίκα που το έκανε ποτέ αυτό.»

Μετά τον μεταξύ τους γάμο, πέρυσι, η Κιν και ο σύζυγός της, Μπράιαν, άρχισαν να συζητούν για το να δημιουργήσουν οικογένεια. Περιμένοντας πως η εγκυμοσύνη θα αργούσε λίγο, η Κιν έκανε άλλα σχέδια για τον εαυτό της εν τω μεταξύ.

«Στο μυαλό μου, το 2026 θα ήταν η χρονιά που θα πραγματοποιούσα όλα όσα είχα στη λίστα με τα πράγματα που ήθελα να κάνω πριν πεθάνω», θυμήθηκε η Κιν. «Σκεφτόμουν: “Αυτή θα είναι η τελευταία μου περιπέτεια πριν εγκατασταθώ και μείνω έγκυος, πριν γίνω μητέρα”».

Συνολικά, εγγράφηκε σε 11 αγώνες: τους επτά World Marathon Majors, έναν μαραθώνιο ανώμαλου εδάφους στην Ιρλανδία, δύο υπερμαραθώνιους και έναν αγώνα Ironman.

Η Κιν ξεκίνησε την προσπάθειά της συμμετέχοντας στον Μαραθώνιο του Τόκιο τον Μάρτιο. Ωστόσο, όταν έφτασε η ώρα για τους Μαραθώνιους της Βοστώνης και του Λονδίνου τον Απρίλιο, παρατήρησε ότι έτρεχε λίγο πιο αργά από το συνηθισμένο και δεν ένιωθε ακριβώς ο εαυτός της. Έτσι, έκανε ένα τεστ εγκυμοσύνης.

Το αποτέλεσμα ήταν θετικό, όμως η ίδια δεν είχε σκοπό να αφήσει αυτό το γεγονός να εμποδίσει τους στόχους της.

Υποσχέθηκε στον σύζυγό της ότι θα έτρεχε με χαλαρό ρυθμό στον επόμενο μαραθώνιο στην Ιρλανδία. Συμφώνησε, επίσης, να μην συμμετάσχει στον Ironman και στον δεύτερο υπερμαραθώνιο, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο πριν ανακαλύψει την εγκυμοσύνη της.

«Ο Μπράιαν ήταν, όπως ήταν φυσικό, επιφυλακτικός και ανησυχούσε στην αρχή. Κανείς από τους δυο μας δεν καταλάβαινε πλήρως τους σωματικούς περιορισμούς της εγκυμοσύνης και τους λόγους που τους προκαλούσαν. Οι πληροφορίες που βρήκαμε ήταν εκπληκτικά περιορισμένες και απογοητευτικές», είπε η Κιν. «Έτσι, αποφασίσαμε να το πάρουμε έναν μαραθώνιο τη φορά, χωρίς να πιέζω το ρυθμό και με την επιλογή να περπατήσω πάντα ως εφεδρική λύση».

Η Κιν ήταν αρχικά νευρική στο ενδεχόμενο να μιλήσει στη γυναικολόγο της για τα σχέδιά της σχετικά με τους μαραθώνιους, όμως ένιωσε όταν έλαβε το πράσινο φως.

«Δεν νομίζω ότι πίστευε ότι θα τους έκανα προς το τέλος, ειδικά όντας σε τόσο προχωρημένη εγκυμοσύνη στη Νέα Υόρκη. Αλλά είμαι πολύ πεισματάρα και αποφασιστική», είπε η Κιν. «Επιπλέον, ήμουν τυχερή, ένιωθα καλά. Έτσι κατάφερα να το κάνω πράξη.»

Σημειώνεται πως η άσκηση θεωρείται γενικά ασφαλής και ευεργετική κατά τη διάρκεια των περισσότερων υγιών εγκυμοσυνών. Οι ειδικοί συνιστούν στις έγκυες γυναίκες που ήταν σωματικά δραστήριες πριν από την εγκυμοσύνη ή ασκούνταν τακτικά με έντονη αερόβια άσκηση να συνεχίσουν αυτές τις δραστηριότητες, κατόπιν έγκρισης του γιατρού τους. Υπάρχει περιορισμένος, μόνο, αριθμός ερευνών σχετικά με την εντατική άσκηση πέραν του συνιστώμενου επιπέδου.

Με την έγκριση του γιατρού της, η Κιν ταξίδεψε στην Αυστραλία τον Αύγουστο για να συμμετάσχει στον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ, ενώ ήταν 25 εβδομάδων έγκυος, και στη συνέχεια στον Μαραθώνιο του Βερολίνου, ενώ ήταν 29 εβδομάδων. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε τον Μαραθώνιο του Σικάγου στην 31η εβδομάδα σε χρόνο λίγο κάτω από 4 ώρες και τερμάτισε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης στην 34η εβδομάδα με χρόνο 4:06.55.

Η Κιν ανησυχούσε περισσότερο για τον αγώνα στη Νέα Υόρκη «επειδή άρχιζα να φαίνομαι πολύ έγκυος και να το νιώθω κι εγώ». Ωστόσο, είχε φίλους κατά μήκος της διαδρομής, ενώ ο σύζυγός της εμφανιζόταν σε διάφορα σημεία με νερό για να την κρατάει ενυδατωμένη.

«Ο μαραθώνιος περνούσε ένα τετράγωνο μακριά από το Weill Cornell στο 16ο μίλι, όπου θα γεννήσω, οπότε έγιναν πολλά αστεία για το να σταματήσω εκεί για να γεννήσω ή να δοκιμάσω την εκπαίδευση των εθελοντών ιατρών στη διαδρομή με μια ασυνήθιστη ιατρική επέμβαση τοκετού», είπε.

Η αποφασιστικότητα της Κιν της μεταδόθηκε από μικρή ηλικία από τον πατέρα της, τον Τζον, έναν Ιρλανδό μετανάστη ο οποίος έτρεχε μαραθώνιους κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990.

Απεβίωσε από καρκίνο όταν εκείνη ήταν 13 ετών, αλλά συνέχισε να τρέχει τους τελευταίους μήνες της ζωής του, ολοκληρώνοντας τον τελευταίο του Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, μία μόλις ημέρα πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου, είπε η Κιν.

Χρόνια αργότερα, όταν η Κιν πήγε στο πανεπιστήμιο, εμπνεύστηκε να τρέξει έναν μαραθώνιο προς τιμήν του πατέρα της. Τότε ήταν που την κέρδισε το «μικρόβιο».

«Αγάπησα τους μαραθώνιους από την αρχή, γιατί μου δείχνουν πραγματικά τι είναι ικανό να κάνει το ανθρώπινο σώμα, όχι μόνο από φυσική άποψη, αλλά και από ψυχολογική», τόνισε χαρακτηριστικά. «Συνειδητοποίησα πόση αποφασιστικότητα έχω και πόσο ικανή είμαι να ξεπεράσω τις δυσκολίες».

Από τότε, το τρέξιμο έχει γίνει σταθερή αξία στη ζωή της Κιν. Λέει ότι τη βοήθησε να αντιμετωπίσει το συναισθηματικό βάρος της εργασίας της ως νοσηλεύτρια στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, νιώθοντας απομονωμένη και έχοντας ανάγκη από κάτι να προσβλέπει, η Κιν δήλωσε συμμετοχή στο World Marathon Challenge: να τρέξει 7 μαραθώνιους σε 7 διαφορετικές ηπείρους σε μόλις 7 ημέρες. Ολοκλήρωσε την πρόκληση το 2023 και ήταν η ταχύτερη γυναίκα που το πέτυχε αυτό εκείνη τη χρονιά.

Τώρα, πλέον, που έχει αφήσει τα World Majors πίσω της, η Κιν λέει ότι αφιερώνει χρόνο για να αναλογιστεί τους τελευταίους 8 μήνες. Ακριβώς όπως έμαθε από το παράδειγμα του πατέρα της, ελπίζει να μεταδώσει στον γιο της τα μαθήματα που της δίδαξε ο αγώνας δρόμου, όπως μεταδίδει το ABC News.

«Θέλω να διδάξω στον γιο μου την ανθεκτικότητα και ότι μπορεί να καταφέρει δύσκολα πράγματα», είπε, τέλος. «Και ότι όταν η ζωή αναπόφευκτα γίνει δύσκολη και του παρουσιάσει προκλήσεις, θα τις ξεπεράσει και θα δει την άλλη πλευρά τους, είτε επιλέξουμε να τις αντιμετωπίσουμε ως μαραθώνιο είτε πρόκειται για πράγματα που βρίσκονται πολύ πέρα από τον έλεγχό μας.»

newsbeast.gr