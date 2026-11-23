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Τις πιθανές επιπτώσεις για την Κύπρο από ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) θέτει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα (ΔΗΣΥ/ΕΛΚ), ζητώντας να εξεταστούν ζητήματα οικονομικής ασφάλειας, εποπτείας των συναλλαγών και συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η απάντηση της Κομισιόν δεν κάλυψε, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, τα βασικά ερωτήματα που έθεσε, με αποτέλεσμα να προτίθεται να επανέλθει με νέα επιστολή.

Ο SEPA αποτελεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο που διευκολύνει τις πληρωμές σε ευρώ μεταξύ τραπεζών διαφορετικών χωρών, επιτρέποντας ταχύτερες και οικονομικότερες συναλλαγές. Ο κ. Χατζηπαντέλα ζητά, σε περίπτωση που προωθηθεί η συμμετοχή της Τουρκίας, να προηγηθεί ολοκληρωμένη αξιολόγηση και να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προϋποθέσεις.

Οι ανησυχίες για την Κύπρο και τα κατεχόμενα

Με επιστολή του προς την αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπο, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε (Maria Luís Albuquerque), ο ευρωβουλευτής έθεσε σειρά ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη τήρησης των ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη χρηματοοικονομική εποπτεία, την αντιμετώπιση της απάτης και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ τα κατεχόμενα διατηρούν ισχυρή οικονομική εξάρτηση από την Τουρκία.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαντέλα, τα συγκεκριμένα δεδομένα δημιουργούν ιδιαιτερότητες που δεν μπορούν να παραβλεφθούν κατά την εξέταση ενδεχόμενης επέκτασης του SEPA.

Για τον λόγο αυτό, ζητά να αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι πριν από οποιαδήποτε απόφαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι η πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην οικονομική ασφάλεια και στον έλεγχο των συναλλαγών.

Τι απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Απαντώντας στην παρέμβαση του Κύπριου ευρωβουλευτή, η Επίτροπος Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε διευκρίνισε ότι η αρμοδιότητα για τη διαχείριση του SEPA και την αξιολόγηση των χωρών που επιθυμούν να ενταχθούν ανήκει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European Payments Council – EPC).

Όπως εξήγησε, το EPC είναι ο φορέας που καθορίζει τα κριτήρια συμμετοχής και λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις μέσω του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης όταν της ζητηθεί να διατυπώσει γνώμη.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την προστασία της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του συστήματος πληρωμών.

Η Επίτροπος διευκρίνισε επίσης ότι, εάν η Τουρκία υποβάλει αίτηση συμμετοχής, η Κομισιόν θα εμπλακεί στη διαδικασία εφόσον της ζητηθεί από τον αρμόδιο φορέα.

Η απάντηση, συνεπώς, επικεντρώθηκε στο θεσμικό πλαίσιο και στις αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών οργάνων, χωρίς να εξετάζει ειδικότερα τις ανησυχίες που διατύπωσε ο ευρωβουλευτής για την Κύπρο.

Νέα επιστολή προγραμματίζει ο Χατζηπαντέλας

Μετά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας προτίθεται να επανέλθει με νέα επιστολή προς την αρμόδια Επίτροπο, καθώς θεωρεί ότι τα βασικά ερωτήματα που έθεσε παραμένουν αναπάντητα.

Ο ευρωβουλευτής επιδιώκει να εξασφαλίσει σαφέστερες τοποθετήσεις ως προς τις πιθανές συνέπειες για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί η Τουρκία σε περίπτωση υποβολής αιτήματος ένταξης στον SEPA.

Παράλληλα, προτίθεται να συνεχίσει να παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις και να παρεμβαίνει όπου κρίνει αναγκαίο, με στόχο οι ανησυχίες της κυπριακής πλευράς να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε στάδιο πιθανής διαδικασίας επέκτασης του ευρωπαϊκού πλαισίου πληρωμών.