Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με πολιτικές προεκτάσεις εξελίσσεται η κόντρα ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, μετά τις δηλώσεις του Χένινγκ Μπεργκ για τις μετεγγραφές του ΑΠΟΕΛ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου, απαντά στον εκπρόσωπο του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ και πρώην υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται στον επιχειρηματία Σάββα Λιασή, στην ECM Fund Management και στην εξαγορά της fintech εταιρείας Payabl., θέτοντας ερωτήματα για τις σχέσεις και τις συμπτώσεις που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τη συζήτηση για τη διάσωση του ΑΠΟΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα στο GOAL