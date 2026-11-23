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Η προσοχή είναι στραμμένη στη συζήτηση και τη σεναριολογία γύρω από τα ονόματα πιθανών υποψηφίων, όμως το ζητούμενο και ο βασικός στόχος για την ηγεσία του ΑΚΕΛ παραμένει η επίτευξη συνεργασιών. Σε αυτή τη βάση εντείνει πλέον τις προσπάθειές της η Εζεκίας Παπαϊωάννου, προτάσσοντας τη δημιουργία ενός προοδευτικού άξονα δυνάμεων, με στόχο την αλλαγή διακυβέρνησης.

Το επόμενο χρονικό διάστημα κρίνεται καθοριστικό όσον αφορά τις επαφές με το ΑΛΜΑ και το Βολτ. Πρόκειται για δύο κόμματα με τα οποία πραγματοποιήθηκε ήδη μία συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες τις επόμενες ημέρες. Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να υπάρχει έδαφος για συνεννόηση, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να θεωρείται τίποτα δεδομένο.

Συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί και με τους Οικολόγους, αν και, με τη νέα ηγεσία του Κινήματος, ενδεχομένως να μην υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας.

Από εκεί και πέρα, για το ΑΚΕΛ ο μεγάλος στόχος είναι αναμφίβολα η ΕΔΕΚ, η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διαδικασία εσωκομματικών εκλογών. Ασφαλώς, τα δεδομένα δεν είναι εύκολα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες τάσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Η ΕΔΕΚ, πάντως, παραμένει στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στο συνέδριο του κόμματος, που είναι προγραμματισμένο για τις 12 Δεκεμβρίου. Οι εσωκομματικές εκλογές στην ΕΔΕΚ θα πραγματοποιηθούν στις 13 Δεκεμβρίου.

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ θα επιδιώξει συνάντηση και με τη ΔΗΠΑ, ωστόσο ούτε σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη διαλόγου με προοπτική συνεργασίας. Το κόμμα συμμετέχει στην κυβέρνηση, έχοντας υπό την ευθύνη του δύο σημαντικά υπουργεία.

Η ανατίναξη κάθε προοπτικής συνεργασίας με το ΔΗΚΟ

Την προηγούμενη εβδομάδα τερματίστηκε και η σεναριολογία γύρω από το ενδεχόμενο διερεύνησης συνεργασίας του ΑΚΕΛ με το ΔΗΚΟ. Τα δύο κόμματα αντάλλαξαν βαρείς χαρακτηρισμούς, ανατινάζοντας κάθε προοπτική συνεννόησης, όχι μόνο ενόψει των επερχόμενων προεδρικών εκλογών, αλλά και για μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Είναι φανερό, επίσης, ότι υπάρχει χάσμα σε κεφαλαιώδη ζητήματα πολιτικής μεταξύ των δύο κομμάτων, όπως η οικονομία και η εξωτερική πολιτική, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διαμόρφωση ενός κοινού πολιτικού πλαισίου πάνω στο οποίο θα μπορούσε να οικοδομηθεί μια νέα συνεργασία.