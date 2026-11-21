Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα εκδήλωση διαμαρτυρίας στη διασταύρωση του Σαϊττά, με τη συμμετοχή κατοίκων της ορεινής Λεμεσού, έπειτα από πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ Λεμεσού, το οποίο διαμαρτύρεται για τις καθυστερήσεις στην προώθηση του δρόμου Λεμεσού–Σαϊττά.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται λόγω των διαχρονικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου, με τους κατοίκους να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την απουσία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Οι διαμαρτυρόμενοι διεκδικούν την άμεση προώθηση των εργασιών, τον καθορισμό σαφούς χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου, καθώς και ασφαλέστερες μετακινήσεις για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ορεινής περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής στις κοινότητες.

Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί και η εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους, με υπερκομματικό χαρακτήρα και τη συμμετοχή κατοίκων και τοπικών αρχών.