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Ένα οφειλόμενο μπράβο στους λειτουργούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, οι οποίοι λειτούργησαν εκτός των καθηκόντων τους, προκειμένου να ενημερώσουν προσωπικά τους ενοίκους των δύο προσφυγικών πολυκατοικιών στους Αγίους Αναργύρων 2 για το Σχέδιο κτιΖΩ και να τους παράσχουν βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων. Σε αυτές τις πολυκατοικίες, που είναι χωρίς ασανσέρ, διαμένουν δύο εγκλωβισμένες γυναίκες, 92 και 82 χρόνων, τις ιστορίες των οποίων ανέδειξε μέσω πρόσφατου ρεπορτάζ ο «Φ».

Κλιμάκιο της πολεοδομίας με επικεφαλής την υπεύθυνη των συνοικισμών παγκύπρια, Κατερίνα Αντωνίου, που έσπευσε από τη Λευκωσία, παρείχαν την απαιτούμενη πληροφόρηση ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες μέσω του Σχεδίου, που παρέχει, μεταξύ άλλων και €90.000 για τοποθέτηση ανελκυστήρα. Μαζί της ήταν και οι εργαζόμενοι στο άτυπο γραφείο της Πολεοδομίας στους Αγίους Αναργύρους 2.

Μπράβο και στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας, κλιμάκιο των οποίων, με επικεφαλής τη δημοτική μηχανικό, Τούλλα Αγγελίδου, κατέγραψε τα προβλήματα στα πάρκα της περιοχής, αλλά και σημεία όπου τίθεται θέμα ασφάλειας και υγείας.

Όταν υπάρχουν τέτοιοι δημόσιοι λειτουργοί υπάρχει ελπίδα.

Ν.Χ.