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Τα βλέμματα πάνω του τράβηξε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής APEC, την ώρα που ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, παρουσίαζε το όραμά του για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος καταγράφηκε από τις κάμερες να κάθεται με κλειστά μάτια, δίνοντας την εντύπωση πως είχε αποκοιμηθεί ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η ομιλία του Κινέζου ηγέτη.

Την ίδια στιγμή, διαφορετική εικόνα παρουσίαζαν οι υπόλοιποι ηγέτες που συμμετείχαν στη συνάντηση. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, παρακολουθούσε με προσοχή την ομιλία του Κινέζου ομολόγου του, ενώ ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, κρατούσαν σημειώσεις. Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, εθεάθη να χαμογελά σε ορισμένα σημεία της ομιλίας.

Οι προηγούμενες διαψεύσεις για τον ύπνο του Τραμπ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κατάσταση της εγρήγορσης του Αμερικανού προέδρου σε δημόσιες εμφανίσεις γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Τον περασμένο Ιούνιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε κληθεί να απαντήσει σε σχετικούς ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο.

Ο ίδιος είχε απορρίψει τις αναφορές ότι ο Τραμπ αποκοιμιέται σε δημόσιες εκδηλώσεις, ακόμη και στις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου. «Δεν τον έχω δει ποτέ να αποκοιμιέται», είχε δηλώσει ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Μάλιστα, είχε προσθέσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κοιμάται, χαρακτηρίζοντας αυτό το γεγονός «μεγάλο πρόβλημα», ενώ αποκάλυψε ότι ο Τραμπ τον είχε καλέσει και στο παρελθόν ακόμη και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παράλληλα, δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), τον περασμένο Απρίλιο, είχε αποκαλύψει ότι φωτογραφία που κυκλοφορούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαινόταν να απεικονίζει τον Τραμπ να κοιμάται σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο ήταν προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας. Ο δημιουργός της εικόνας, γραφίστας στο επάγγελμα, είχε διευκρινίσει στο πρακτορείο ότι επρόκειτο για σατιρική δημιουργία.

Το φορτωμένο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου στην Ασία

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ακολουθήσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα κατά τις προηγούμενες τρεις ημέρες, με διαδοχικές μετακινήσεις και διπλωματικές υποχρεώσεις στην Ασία.

Ειδικότερα, την Τρίτη έφτασε στις 17:30, τοπική ώρα, στη Μανίλα, πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Το απόγευμα της Τετάρτης, στις 16:30, τοπική ώρα, προσγειώθηκε στην Κίνα, όπου τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Σι Τζινπίνγκ. Ακολούθησε επίσημο δείπνο το ίδιο βράδυ, ενώ το πρωί της Πέμπτης, στις 09:24, η αυτοκινητοπομπή του αναχώρησε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε, με προορισμό τις εγκαταστάσεις της συνόδου APEC.

Το πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου περιλαμβάνει ακόμη σημαντικές διπλωματικές επαφές. Το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

huffingtonpost.gr