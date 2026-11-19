Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τις εντυπώσεις έκλεψε ένα στιγμιότυπο που κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες κατά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με τον Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping) στη Σενζέν της Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να πιάνει από το χέρι τον Κινέζο ομόλογό του, προκειμένου να τον βοηθήσει στην κυλιόμενη σκάλα.

Δείτε το στιγμιότυπο:

TAKE MY HAND! – Trump helps Xi on escalator to APEC plenary. pic.twitter.com/CYFS2rBenP — Viory Video (@vioryvideo) November 19, 2026

Μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Κινέζο ομόλογό του. «Η φιλία μου με τον Σι Τζινπίνγκ γίνεται ολοένα και πιο στενή. Είναι πραγματικά εκπληκτικό», είπε, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος.

🇨🇳🇺🇸 Hasta los grandes líderes necesitan una mano: Trump ayuda a Xi en una escalera mecánica pic.twitter.com/GvVvAtz1tu November 19, 2026

protothema.gr