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Τις εντυπώσεις έκλεψε ένα στιγμιότυπο που κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες κατά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με τον Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping) στη Σενζέν της Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).
Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να πιάνει από το χέρι τον Κινέζο ομόλογό του, προκειμένου να τον βοηθήσει στην κυλιόμενη σκάλα.
Δείτε το στιγμιότυπο:
Μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Κινέζο ομόλογό του. «Η φιλία μου με τον Σι Τζινπίνγκ γίνεται ολοένα και πιο στενή. Είναι πραγματικά εκπληκτικό», είπε, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος.