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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η κούρσα διαδοχής στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την Κύπρο να συμμετέχει ενεργά στη θεσμική διαδικασία, τόσο μέσω της κυπριακής κυβέρνησης, όσο και μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Καθώς ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος αποκτά σαφές προβάδισμα μετά τη σύγκλιση Γερμανίας και Γαλλίας -με το Βερολίνο να προωθεί παράλληλα τον Μάρκους Μπρούνερμαϊερ για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ- η διαδικασία εκλογής της νέας ηγεσίας περνά από κρίσιμα ευρωπαϊκά όργανα, στα οποία η Λευκωσία έχει λόγο και ψήφο.

Μετά την απόφαση της Κριστίν Λαγκάρντ να αποχωρήσει πρόωρα στις 7 Φεβρουαρίου 2027, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία του άρθρου 283 της Συνθήκης της ΕΕ, η οποία εξελίσσεται σε τέσσερα βασικά στάδια. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος έχει θεσμικό λόγο μέσω του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Κεντρικής, στην πράξη οι ισορροπίες και οι τελικές συμφωνίες καθορίζονται από το πολιτικό «πάρε-δώσε» των μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης (όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία), οι οποίες παζαρεύουν θέσεις για να διατηρήσουν τη γεωγραφική και νομισματική ισορροπία μεταξύ Βορρά και Νότου.

Διακριτική στάση από Λευκωσία

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έντονων παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων, η κυπριακή πλευρά τηρεί στάση αναμονής και αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά της ή να εκφράσει δημοσίως προτιμήσεις υπέρ κάποιου υποψηφίου.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ευθυγραμμίζεται πλήρως με την αυστηρή θεσμική ουδετερότητα της Φρανκφούρτης, αποφεύγοντας οποιαδήποτε τοποθέτηση. Άλλωστε, ο διοικητής της ΚΤΚ, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και αγαστή συνεργασία τόσο με τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, όσο και με τον Ολλανδό Κλάας Νοτ, γεγονός που επιτρέπει στη Λευκωσία να κινείται με θεσμική άνεση, ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης.

Οθεσμικός ρόλος τηςΚύπρου

Να δούμε πώς η Κύπρος αποτελεί μέρος των θεσμικών εξελίξεων στην εκλογή του νέου προέδρου της ΕΚΤ. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός συμμετέχει στις διαβουλεύσεις του Eurogroup και του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (Ecofin), το οποίο διαμορφώνει την επίσημη σύσταση για τους υποψηφίους. Για την έγκριση απαιτείται ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία (τουλάχιστον 16 από τα 21 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, που εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού).

Πριν από την τελική απόφαση, ζητείται η επίσημη -αν και μη δεσμευτική- γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, στο οποίο συμμετέχει ισότιμα ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης. Αν και η ΕΚΤ διατηρεί αυστηρή θεσμική ουδετερότητα, αποφεύγοντας να προκρίνει κάποιον υποψήφιο, η συμμετοχή του Διοικητή της ΚΤΚ διασφαλίζει την εκπροσώπηση της Κύπρου στη θεσμική διαδικασία.

Το επόμενο βήμα είναι η ακρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι υποψήφιοι περνούν από ακρόαση στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ECON), το οποίο εκδίδει μη δεσμευτική γνωμοδότηση. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο έχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετέχει στη λήψη της τελικής απόφασης, με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία.

Γιατί ενδιαφέρει άμεσα

Η αλλαγή σκυτάλης στο εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ (όπου κενώνονται συνολικά τρεις θέσεις) έχει άμεσο αντίκτυπο και για την Κύπρο. Η νέα ηγεσία θα καθορίσει τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων -τα οποία επηρεάζουν άμεσα το κόστος δανεισμού νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο νησί- καθώς και τη διαχείριση των προγραμμάτων ομολόγων και της τραπεζικής εποπτείας στην Ευρωζώνη.

Για μια χώρα του ευρωπαϊκού Νότου, με ισχυρό τραπεζικό τομέα, όπως η Κύπρος, η ισορροπία μεταξύ «περιστεριών» (πιο ήπια νομισματική πολιτική) και «γερακιών» (αυστηρότερη στάση στα επιτόκια) στο τιμόνι της ΕΚΤ θεωρείται κομβικής σημασίας.

Οι σχέσεις με Κριστίν Λαγκάρντ

Η επικείμενη αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου εξαιρετικών σχέσεων ανάμεσα στην ηγεσία της ΕΚΤ και τη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Γαλλίδα αξιωματούχος διατήρησε στενούς δεσμούς με την Κύπρο -εξαίροντας επανειλημμένα την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και τη δυναμική ανάκαμψή της μετά την κρίση- ενώ είχε θερμή συνεργασία τόσο με τον τέως διοικητή της Κεντρικής, Κωνσταντίνο Ηροδότου, όσο και με τον νυν διοικητή, Χριστόδουλο Πατσαλίδη, τον οποίο μάλιστα είχε καλωσορίσει στα ελληνικά («Καλώς ήρθες, Χριστόδουλε») κατά την πρώτη του συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο τον Απρίλιο του 2024.

Ενδεικτικό της σημασίας που απέδιδε στη χώρα ήταν το γεγονός ότι η κ. Λαγκάρντ επισκέφθηκε την Κύπρο δύο φορές μέσα στο -πολύ δύσκολο- 2022. Ακολούθησαν και άλλες επισκέψεις της στη χώρα.