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Σοβαρή οδική σύγκρουση σημειώθηκε στις 11:45 το βράδυ της Τετάρτης 18/11, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, δύο μοτοσικλετιστές ηλικίας 25 και 30 ετών συγκρούστηκαν μεταξύ τους, στον δρόμο Ακακίου – Λευκωσίας, στο ύψος του χωριού Μάμμαρι, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, ενώ κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, από την σύγκρουση, ο 25χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, για να υποβληθεί αργότερα σε χειρουργική επέμβαση. Ο 30χρονος μοτοσικλετιστής είναι καλά στην υγεία του.

Την συνθήκες του σοβαρού τροχαίου, διερευνά ο Αστυνομικός σταθμός Κοκκινοτριμιθιάς.