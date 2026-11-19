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Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να ψάχνει ημερομηνίες για τριμερή και πενταμερή για να οδηγήσει το Κυπριακό σε τροχιά διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να έχει λάβει αποφάσεις για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, πλην όμως αυτό που συζητά η Τουρκία είναι το μοντέλο λύσης «δύο κρατών».

Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, βασικό θέμα συζήτησης ήταν το πώς Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα ζουν δίπλα-δίπλα στο πλαίσιο μιας αγαστής συνεργασίας.

Η κίνηση αυτή δείχνει ποιος είναι ο επιδιωκόμενος στόχος της Τουρκίας καταγράφοντας και συγκεκριμένα σημεία αναφοράς ως προς το πώς θα περάσει στη διεθνή γνώμη ότι η «λύση δύο κρατών» είναι αυτή που μπορεί να διασφαλίσει την ειρηνική συμβίωση στο νησί.

Το συμπόσιο στην Κωνσταντινούπολη είχε ως θέμα «Το μέλλον της Κύπρου: Η ανάγκη για λύση δύο κρατών», και διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικής Ανάπτυξης (İKV), το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μαρμαρά και την «Ομάδα Σκέψης Πενταδάκτυλος». Στο συμπόσιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 16 – 17 Νοεμβρίου σε κτήριο της Ένωσης Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων της Τουρκίας (TOBB), εξετάστηκαν το μέλλον του Κυπριακού, το μοντέλο «λύσης δύο κρατών» και οι συζητήσεις που προκύπτουν υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου.

Σύμφωνα με τον Ισμέτ Κορούκογλου, λεγόμενο «πρέσβη» της αποσχιστικής οντότητας στην Άγκυρα, το Κυπριακό πρέπει πλέον να εξεταστεί πέρα από το στενό πλαίσιο μιας πολιτικής διαφοράς και υπό το πρίσμα των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων που περιβάλλουν την Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.

«Η κυρίαρχη ισότητα πρέπει να αποτελεί την πολιτική βάση οποιασδήποτε βιώσιμης συμφωνίας στην Κύπρο», υποστήριξε. Ο Κορούκογλου ισχυρίστηκε ότι «το μοντέλο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας στην Κύπρο έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του, μετά την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν από την ελληνοκυπριακή πλευρά το 2004 και την αποτυχία των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν το 2017 στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας».

Έτσι θα λειτουργήσει

Σύμφωνα με τον Κορούκογλου το «όραμα της λύσης δύο κρατών» αποτελεί προϋπόθεση για μια ουσιαστική εταιρική σχέση: «Δύο πλευρές που αναγνωρίζουν την ισότιμη θέση η μία της άλλης μπορούν να προχωρήσουν σε πρακτικές διευθετήσεις και να παράγουν λύσεις για κοινά προβλήματα». Υποστήριξε επίσης ότι πρέπει να υλοποιηθούν έργα «διασυνδεσιμότητας» στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας, των μεταφορών, του εμπορίου, της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος, προκειμένου η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού σε χώρο συνεργασίας.

Ο πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), συνταξιούχος πρέσβης Ερτουγρούλ Απακάν, υποστήριξε επίσης στην ομιλία του στο συμπόσιο ότι «το όραμα της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο δεν προέκυψε ξαφνικά, αλλά διαθέτει ένα ιστορικό υπόβαθρο που βασίζεται στις πραγματικότητες του νησιού και στις προηγούμενες διαπραγματευτικές διαδικασίες».

Δεν είναι κάτι καινούργιο

Ο Απακάν ισχυρίστηκε ακόμη ότι, «λόγω της κουλτούρας επιβολής της πλειοψηφικής διακυβέρνησης από την ελληνοκυπριακή πλευρά, αυτή δεν προσεγγίζει θετικά τον διαμοιρασμό της εξουσίας».

Υποστήριξε ακόμα ότι «οι διαστάσεις του πολιτικού προβλήματος στην Κύπρο και οι πραγματικότητες επί του πεδίου έχουν αλλάξει. Πρέπει επίσης να προσαρμόσουμε τα νομικά μας επιχειρήματα σε αυτή τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Η λύση δύο κρατών δεν είναι κάτι καινούργιο για εμάς. Ακόμη και το 1993, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στον ΟΗΕ, η τουρκική πλευρά είχε υποβάλει στον ΟΗΕ ένα έγγραφο που περιλάμβανε τις αξιώσεις για τις περιουσίες, τις εγγυήσεις ασφάλειας και τη διευθέτηση των συνόρων. Επομένως, η λύση δύο κρατών δεν προέκυψε ξαφνικά. Διαθέτει ένα ιστορικό υπόβαθρο που βασίζεται στη διαπραγματευτική διαδικασία και ο ΟΗΕ είναι επίσης εξοικειωμένος με αυτήν».

Ο Απακάν ισχυρίστηκε επίσης ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξακολουθεί να ενεργεί με βάση έννοιες πριν από 50 χρόνια και ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που να προβλέπει ‘κατοχή’ στην Κύπρο ή την επιβολή εμπάργκο στην τουρκική πλευρά».