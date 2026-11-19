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Σε αρκετούς από τους 69 προσφυγικούς συνοικισμούς επικρατεί αναρχία όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι δεν αρκούν για όλους, αφού πέραν του περιορισμένου αριθμού τους, κάποιοι κατέλαβαν με το «έτσι θέλω» 2-3 θέσεις, ενώ άλλοι δεν έχουν καθόλου και τώρα δρομολογούνται διαδικασίες ανακατανομής τους.

Όπως ελέχθη ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Προσφύγων, επειδή όταν κτίστηκαν οι συνοικισμοί πρώτιστος στόχος ήταν η προσωρινή στέγαση των εκτοπισμένων, δεν ελήφθη πρόνοια διαμόρφωσης οργανωμένων παρκινγκ και για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιήθηκαν ανοικτοί χώροι. Στα πρώτα στάδια, η μη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης δεν αποτέλεσε ιδιαίτερο πρόβλημα επειδή τότε οι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν ήταν αρκετοί.

Ο καθένας άρπαζε ή χρησιμοποιούσε κάθε κομμάτι γης που έβρισκε, ενώ οι καταλήψεις επεκτάθηκαν και σε δημόσιους χώρους πρασίνου, στους οποίους, όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, Άντρη Χατζηανδρέου, διαμορφώθηκαν μέχρι και κοτέτσια τα οποία τώρα ξηλώνονται. Όπως ελέχθη, κάποιοι από τους χώρους πρασίνου θα διαμορφωθούν σε χώρους στάθμευσης.

Ένα από τα βασικά προβλήματα στην υλοποίηση των σχεδιασμών είναι το οικονομικό και είναι ενδεικτική η αναφορά της κ. Χατζηανδρέου, πως με βάση εκτίμηση του Δήμου Λευκωσίας, η διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης, η κατασκευή πεζοδρομίων κ.λπ., θα κοστίσει περίπου €10 εκατ. Μόνο για τα βασικά έργα στον συνοικισμό Αθαλάσσας στην Αγλαντζιά, εκτιμάται ότι α απαιτηθεί πέραν του €1 εκατ., είπε η κ. Χατζηανδρέου.

Αν ληφθεί υπόψιν πως συνοικισμοί υπάρχουν σε όλη την Κύπρο, τότε γίνεται αντιληπτό πως το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια.

Σημειώνεται πως στη Λευκωσία (περιλαμβανομένου και του Στροβόλου) υπάρχουν 22 οικισμοί με 6.952 οικιστικές μονάδες, στη Λεμεσό υπάρχουν 14 οικισμοί με 2.947 οικιστικές μονάδες, στη Λάρνακα υπάρχουν 13 οικισμοί με 3.320 οικιστικές μονάδες, στην Αμμόχωστο υπάρχουν 7 οικισμοί με 132 οικιστικές μονάδες και στην Πάφο υπάρχουν 10 οικισμοί με 284 οικιστικές μονάδες.

Προς το παρόν, η διαδικασία αποξήλωσης των παραπηγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνταν ως χώροι στάθμευσης έχει αρχίσει στην Παλλουριώτισσα και στην Αγλαντζιά.

Όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, ήδη στις οδούς Κοντέας, Μηλιάς και Βόνης έχουν ήδη κατεδαφιστεί όλα τα στέγαστρα και καθαρίστηκε ο χώρος. «Τώρα διαμορφώνουμε τους χώρους πρασίνου, κάποιοι από τους οποίους θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, με δεδομένο ότι στην Αγλαντζιά τα πάρκα καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις γης», είπε. Όπως εξήγησε, κάποιοι από τους χώρους πρασίνου «έχουν μετατραπεί ακόμη και σε κοτέτσια. Γενικά επιδιώκουμε να αλλάξουμε την εικόνα των συνοικισμών και να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και γενικά των κατοίκων», είπε η κ. Χατζηαντρέου.

Η κ. Χατζηανδρέου ανέφερε, επίσης, ότι «καταβάλλεται προσπάθεια αναβάθμισης των δημόσιων χώρων και ασφαλτόστρωσης των δρόμων», ενώ, παράλληλα, προωθείται και η διαμόρφωση πεζοδρομίων. Η αντιδήμαρχος ανέφερε ότι τους απασχολεί και ο παράγοντας χρόνος, δηλαδή το πότε θα υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί.

Λειτουργός του Δήμου Λευκωσίας ανέφερε ότι σε δύο συνοικισμούς κατεδαφίστηκαν ήδη τα υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνταν σαν χώροι στάθμευσης και διαμορφώθηκαν πεζοδρόμια καθώς και το οδόστρωμα. Παράλληλα, χαράχτηκαν οι γραμμές ώστε να γνωρίζει ο καθένας που θα σταθμεύει και θα προχωρήσουν τα κατασκευαστικά. «Η ολοκλήρωση των χώρων σε συνδυασμό με άλλα έργα, θα διαφοροποιήσουν την εικόνα η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις θυμίζει γκέτο», είπε.

Όπως ελέχθη, επειδή τα αναγκαία χρήματα δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση, ο δήμος θα προχωρήσει σε ενιαίο σχεδιασμό και όσοι επιθυμούν μπορούν να προχωρήσουν στις κατασκευές με βάση τις προδιαγραφές που θα τεθούν.

Η κ. Αντωνίου, μιλώντας εκ μέρους της Πολεοδομίας, αφού αναφέρθηκε στη μη δημιουργία χώρων στάθμευσης κατά την ανέγερση των συνοικισμών (εξηγώντας και τις τότε συνθήκες) ανέφερε ότι επιχειρείται η εκ των υστέρων αντιμετώπιση του ζητήματος. Είπε, επίσης, πως υπάρχουν σχέδια για διαμόρφωση χώρων στάθμευσης διευκρινίζοντας, πως εκεί που δεν υπάρχουν δρόμοι αλλά πεζόδρομοι (οπόταν δεν υπάρχει πρόσβαση) δημιουργούνται οργανωμένοι χώροι στάθμευσης, αλλά αριθμημένοι, ώστε να ξέρει ο καθένας ποιος είναι ο δικός του.

Ανέφερε εξάλλου, πως σε συνεργασία με την οικεία τοπική Αρχή θα διαμορφωθούν τα κατασκευαστικά σχέδια, των οποίων η υλοποίηση θα ανατεθεί είτε σε ιδιώτη είτε θα τα εκπονήσει ο δήμος και θα καταβάλει το αντίτιμο η Πολεοδομία. Σύμφωνα με την ίδια, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν χώροι πρασίνου, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στάθμευση, διευκρινίζοντας πως απαιτείται αλλαγή χρήσης. Ο σχεδιασμός προχώρησε και η προοπτική είναι να καλυφθούν όλοι οι συνοικισμοί, συμπλήρωσε.

Τόσον ο πρόεδρος της επιτροπής Προσφύγων, Νίκος Κέττηρος, όσον και οι βουλευτές Γιώργος Λυσαντρίδης του ΔΗΣΥ, Χρίστος Χριστοφίδης του ΑΚΕΛ, Ζαχαρίας Κουλίας και Αδάμος Ασπρής του ΔΗΚΟ, τόνισαν την ανάγκη να διαμορφωθούν, έστω και τώρα, χώροι στάθμευσης στους κυβερνητικούς προσφυγικούς οικισμούς.