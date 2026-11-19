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Άνω κάτω γονείς και παιδίατροι εξαιτίας απόφασης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου να μην επιτρέπει πλέον σε παιδιάτρους με τους οποίους δεν συνεργάζεται, αλλά επιλέγονται από τους γονείς, να παρευρίσκονται στους τοκετούς και να φροντίζουν τα νεογνά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), αναγνωρίζει στο νοσηλευτήριο το δικαίωμα να επιλέγει τους γιατρούς με τους οποίους συνεργάζεται, ωστόσο, η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και οι οργανωμένοι ασθενείς, εγείρουν ζήτημα παραβίασης του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής γιατρού.

Από πλευράς του ο Συνήγορος του Ασθενούς, τονίζει ότι «η επιλογή του μαιευτήρα δεν θα πρέπει, στην πράξη, να αναιρεί την επιλογή του παιδιάτρου».

Εφόσον ο παιδίατρος δεν συνεργάζεται με το νοσηλευτήριο όπου θα πραγματοποιηθεί ο τοκετός, οι γονείς καλούνται είτε να αποδεχθούν άλλον παιδίατρο για τη φροντίδα του νεογνού, είτε να αναζητήσουν διαφορετικό νοσηλευτήριο, με ό,τι αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται και για την επιλογή μαιευτήρα.

Ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Μιχάλης Αναστασιάδης, σε δηλώσεις του στον «Φ», αναφέρθηκε σε απόφαση «που προφανώς καταπατά το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής γιατρού», προσθέτοντας ότι «μια από τις βασικές αρχές του ΓεΣΥ είναι το δικαίωμα του δικαιούχου να επιλέγει τον γιατρό που ο ίδιος θέλει για να του παρέχει τις υπηρεσίες που χρειάζεται».

«Στην περίπτωση του τοκετού, οι γονείς επιλέγουν τον παιδίατρο που επιθυμούν να εξετάσει το νεογνό, να το παρακολουθήσει κατά τη νοσηλεία και να συνεχίσει την παιδιατρική του φροντίδα μετά την έξοδο».

ΟΑΥ: Δικαίωμα του νοσηλευτηρίου να επιλέγει συνεργάτες

Στην απάντησή του προς τον «Φ», ο ΟΑΥ αναφέρει ότι οι υπηρεσίες παιδιάτρου παρέχονται εντός νοσηλευτηρίου και εντάσσονται στην ενδονοσοκομειακή φροντίδα.

«Το νοσηλευτήριο έχει κάθε δυνατότητα όπως επιλέξει τους συνεργάτες του και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένοι γιατροί που δεν συνεργάζονται με το νοσηλευτήριο να μη γίνονται δεκτοί σε αυτό. Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η έγκυος να ενημερώνεται ότι ο παιδίατρος που έχει επιλέξει δεν θα γίνει δεκτός στο νοσηλευτήριο όπου προγραμματίζει να γεννήσει, ώστε να προχωρήσει στις απαιτούμενες διευθετήσεις».

Συνήγορος: Η επιλογή μαιευτήρα δεν αναιρεί την επιλογή παιδιάτρου

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η παρέμβαση του Συνηγόρου του Ασθενούς. «Η δυνατότητα των γονέων να επιλέγουν τον παιδίατρο που θα αναλάβει το νεογνό τους και η συνέχεια της φροντίδας τις πρώτες κρίσιμες μέρες της ζωής του, δεν είναι απλώς ζήτημα πρακτικής ενός νοσηλευτηρίου», ανέφερε μιλώντας στον «Φ» ο Μάριος Χαραλαμπίδης και επεσήμανε πως «ο νόμος για τα δικαιώματα των ασθενών κατοχυρώνει τη συνέχεια της φροντίδας και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παροχέων, αναγνωρίζοντας παράλληλα το δικαίωμα επιλογής επαγγελματία υγείας».

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη κάθε νοσηλευτηρίου για την ασφαλή οργάνωση των υπηρεσιών του, επεσήμανε ότι «οποιαδήποτε αλλαγή επηρεάζει τις οικογένειες πρέπει να εξετάζεται μέσα από ουσιαστική διαβούλευση και να στηρίζεται σε σαφή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση».

ΟΣΑΚ: Οι κανονισμοί δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων

Στο νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπει και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Ο γραμματέας της ΟΣΑΚ, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, επεσήμανε ότι ο νόμος για τα δικαιώματα των ασθενών, αναγνωρίζει το δικαίωμα επιλογής ιατρικού ιδρύματος ή παροχέα υπηρεσιών υγείας και προβλέπει ότι πρέπει να παρέχεται κάθε εύλογη διευκόλυνση για την άσκησή του.

Αναφερόμενος στον νόμο του ΓεΣΥ, σημείωσε τις πρόνοιες που αφορούν την επιλογή συμβεβλημένων παροχέων υπηρεσιών υγείας από τους δικαιούχους αλλά και εκείνες που κατοχυρώνουν την επιλογή προσωπικού παιδιάτρου από τους γονείς.

«Παρατηρούμε, με αφορμή αυτή την περίπτωση ότι υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ νομοθεσιών και κανονισμών, αφού διαπιστώνεται ότι ενώ οι σχετικοί νόμοι προβλέπουν για το δικαίωμα της επιλογής, τα νοσηλευτήρια λειτουργούν βάσει εσωτερικών κανονισμών. Οι κανονισμοί αυτοί δεν πρέπει να παραβιάζουν τα δικαιώματα των ασθενών».