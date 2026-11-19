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Την εικόνα ενός τραπεζικού συστήματος που διαθέτει τεράστια αποθέματα ρευστότητας και ενός κράτους με ισχυρό ταμειακό «μαξιλάρι» αποτυπώνει η συνοπτική κατάσταση ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες και φέρουν την υπογραφή του Διοικητή Χριστόδουλου Πατσαλίδη, το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της ΚΤΚ διαμορφώνεται στα €28,42 δισ. (€28.416.761 χιλ.), αναδεικνύοντας τη σταθερότητα αλλά και τις ιδιαιτερότητες της κυπριακής οικονομίας.

Το πλέον αξιοσημείωτο εύρημα του ισολογισμού εντοπίζεται στην πλευρά του παθητικού και αφορά τις καταθέσεις που διατηρούν οι εμπορικές τράπεζες στην Κεντρική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, οι υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ, οι οποίες σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής, ανέρχονται στα €17,32 δισ. (€17.324.967 χιλ.), καλύπτοντας σχεδόν το 61% του συνολικού παθητικού.

Την ίδια ώρα, στο σκέλος του ενεργητικού, τα δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ για πράξεις νομισματικής πολιτικής παραμένουν στο απόλυτο μηδέν (€0). Ο συνδυασμός αυτών των δύο δεικτών επιβεβαιώνει ότι οι κυπριακές τράπεζες όχι μόνο δεν έχουν καμία ανάγκη αναχρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα, αλλά αντιθέτως «παρκάρουν» τεράστια πλεονάζουσα ρευστότητα στην ΚΤΚ. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα επιτόκια καταθέσεων και τον ρυθμό διοχέτευσης νέων δανείων στην πραγματική οικονομία.

Οι καταθέσεις του Δημοσίου

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εικόνα που καταγράφεται στα διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης. Οι καταθέσεις του κυπριακού δημοσίου στην Κεντρική Τράπεζα φτάνουν τα €3,74 δισ. (€3.738.102 χιλ.), αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 13% του συνολικού παθητικού.

Το ποσό αυτό λειτουργεί ως ένα ισχυρότατο δημοσιονομικό απόθεμα ασφαλείας, εξασφαλίζοντας στο κράτος υψηλή ευελιξία για την κάλυψη των χρηματοδοτικών του αναγκών και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους χωρίς πιέσεις.

Στην πλευρά του ενεργητικού, τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν οι απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος, οι οποίες αγγίζουν τα €18,93 δισ. (€18.928.611 χιλ.) ή το 66,6% του συνόλου, αντικατοπτρίζοντας τις καθαρές εισροές κεφαλαίων και ρευστότητας προς το τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Παράλληλα, ξεχωρίζουν τα εξής μεγέθη: Τα χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (που περιλαμβάνουν κυρίως κρατικά ομόλογα) ανέρχονται σε €5,86 δισ. (€5.864.044 χιλ.). Η αξία του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό που διακρατά η ΚΤΚ διαμορφώνεται στα €1,65 δισ. (€1.647.292 χιλ.), οι απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ φτάνουν το €1,19 δισ. (€1.187.639 χιλ.) και τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία που αναλογούν στην ΚΤΚ ανέρχονται σε €3,27 δισ. (€3.273.654 χιλ.).

Επίσης εξίσου σημαντική είναι η χρηματοοικονομική θωράκιση της ίδιας της Κεντρικής Τράπεζας. Το κεφάλαιο και τα αποθεματικά της ανέρχονται σε €345,05 εκατ., οι προβλέψεις σε €631,57 εκατ., ενώ οι λογαριασμοί αναπροσαρμογής (που αποτυπώνουν κυρίως τις υπεραξίες από την αποτίμηση του χρυσού και του συναλλάγματος) φτάνουν το €1,66 δισ. Συνολικά, τα «μαξιλάρια» ασφαλείας της ΚΤΚ αθροίζονται σε €2,63 δισ., προσφέροντας ισχυρή προστασία απέναντι σε διεθνείς οικονομικές αναταράξεις.