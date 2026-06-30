Η Γενική Κυβέρνηση της Κύπρου κατέγραψε πλεόνασμα €552,9 εκατ., ή 1,4% του ΑΕΠ, για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το πλεόνασμα εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στα €544,5 εκατ. ή 1,5% του ΑΕΠ.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 αυξήθηκαν κατά €282,5 εκ. (4,8%) και ανήλθαν στα €6.205,3 εκ., σε σύγκριση με €5.922,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €115,2 εκ. (8,4%) και ανήλθαν σε €1.488,2 εκ., σε σύγκριση με €1.373 εκ. το 2025.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €102,2 εκ. (5,2%) και ανήλθαν στα €2.065,2 εκ. σε σύγκριση με €1.963,0 εκ. το 2025.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €93,1 εκ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €1.995,7 εκ. σε σύγκριση με €1.902,6 εκ. το 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €138,0 εκ. (11%) και ανήλθαν σε €1.389,6 εκ. σε σύγκριση με €1.251,6 εκ. το 2025.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €26,4 εκ. και ανήλθαν στα €38,8 εκ. σε σύγκριση με €12,4 εκ. το 2025.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €9,4 εκ. (2,2%) και ανήλθαν στα €433,2 εκ. σε σύγκριση με €423,8 εκ. το 2025.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €24,2 εκ. (-26,1%) και περιορίστηκαν στα €68,5 εκ. σε σύγκριση με €92,7 εκ. το 2025.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €39,6 εκ. (-25,5%) και περιορίστηκαν στα €115,7 εκ. σε σύγκριση με €155,3 εκ. το 2025.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 αυξήθηκαν κατά €274,1 εκ. (5,1%) και ανήλθαν στα €5.652,4 εκ. σε σύγκριση με €5.378,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €52 εκ. (9,7%) και ανήλθε στα €590,3 εκ. σε σύγκριση με €538,3 εκ. το 2025.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €47,6 εκ. (3%) και ανήλθαν στα €1.637,8 εκ. σε σύγκριση με €1.590,2 εκ. το 2025.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €108,2 εκ. (4,9%) και ανήλθαν στα €2.306,2 εκ. σε σύγκριση με €2.198 εκ. το 2025.

Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €32,3 εκ. (15,7%) και ανήλθαν στα €238,4 εκ. σε σύγκριση με €206,1 εκ. το 2025.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €70,5 εκ. (19,6%) και ανήλθαν στα €429,3 εκ. σε σύγκριση με €358,8 εκ. το 2025.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €26,8 εκ. (-6%) και περιορίστηκε στα €418,7 εκ. σε σύγκριση με €445,5 εκ. το 2025, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €25,4 εκ. (-7,2%) και περιορίστηκαν στα €327,7 εκ. σε σύγκριση με €353,1 εκ. το 2025 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €1,5 εκ. (-1,6%) και περιορίστηκαν στα €90,9 εκ. σε σύγκριση με €92,4 εκ. το 2025.

Επιπλέον, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €9,6 εκ. (-23,2%) και περιορίστηκαν στα €31,8 εκ. σε σύγκριση με €41,4 εκ. το 2025.

Εξάλλου, η Στατιστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.