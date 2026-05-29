Οριακή μείωση κατέγραψε το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, καθώς διαμορφώθηκε στα €593,4 εκατ., έναντι €614 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία, το πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχώρησε στο 1,5%, από 1,7% ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς η αύξηση των δημοσίων δαπανών υπερέβη την αντίστοιχη άνοδο των εσόδων.

Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα €4,995 δισ., από €4,801 δισ. το πρώτο τετράμηνο του 2025.

Βασικοί παράγοντες της αύξησης ήταν οι εισπράξεις από τη φορολογία εισοδήματος και πλούτου, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 10,3% στα €1,292 δισ., καθώς και οι κοινωνικές εισφορές, που αυξήθηκαν κατά 8,3% στα €1,687 δισ.

Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 2,9% στα €1,533 δισ., ενώ τα καθαρά έσοδα από ΦΠΑ κατέγραψαν άνοδο 5,4%, φθάνοντας το €1,047 δισ.

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση άλλων πηγών εσόδων. Τα έσοδα από τόκους και μερίσματα υποχώρησαν κατά 27,8% στα €61,2 εκατ., οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά 31,2% στα €87 εκατ., ενώ τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών κατέγραψαν πτώση 12% στα €318,4 εκατ.

Στο σκέλος των δαπανών, η συνολική δαπάνη αυξήθηκε κατά 5,1% στα €4,402 δισ., έναντι €4,187 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση είχαν οι κοινωνικές παροχές, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά €109,6 εκατ. ή 6,4% και ανήλθαν στα €1,824 δισ.

Αυξημένες ήταν επίσης οι δαπάνες για απολαβές προσωπικού, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο €1,295 δισ., σημειώνοντας άνοδο 1,9%, καθώς και οι πληρωμές τόκων, που αυξήθηκαν κατά 19,2% στα €177,3 εκατ.

Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 13,6% στα €331,7 εκατ., ενώ η ενδιάμεση ανάλωση ενισχύθηκε κατά 5,1% στα €431,2 εκατ.

Αντίθετα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες παρουσίασαν οριακή μείωση 0,9% και διαμορφώθηκαν στα €320 εκατ. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου υποχώρησαν κατά 3,5% στα €244,3 εκατ., ενώ οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά 19,2% στα €23,5 εκατ.

Σε επίπεδο υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης, το πλεόνασμα της Κεντρικής Κυβέρνησης περιορίστηκε στα €166,8 εκατ., από €244 εκατ. το πρώτο τετράμηνο του 2025.

Αντίθετα, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης ενίσχυσαν το πλεόνασμά τους στα €436,4 εκατ., από €389,2 εκατ., ενώ το έλλειμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μειώθηκε στα €9,8 εκατ., από €19,2 εκατ.

Η Στατιστική Υπηρεσία σημειώνει ότι για αριθμό οντοτήτων του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρησιμοποιήθηκαν εκτιμήσεις, λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.