Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών προχώρησε σε ομαδοποίηση και σύγκριση τιμών υπεραγορών στην πλατφόρμα e-kalathi, εξετάζοντας συνολικά 20 υπεραγορές με βάση κοινά προϊόντα, για την εικόνα της αγοράς στις 30 Ιουνίου 2026.

Ομαδοποίηση υπεραγορών

Οι υπεραγορές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό προϊόντων που διαθέτουν στο e-kalathi, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση τιμών σε ομοειδή καλάθια προϊόντων.

1: Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντων

Στην πρώτη ομάδα συγκρίνονται πέντε υπεραγορές με έως 327 κοινά προϊόντα. Φθηνότερη αναδεικνύεται η υπεραγορά Αθηαινίτης, ενώ ακολουθούν Ιωαννίδης, Σκλαβενίτης, Μετρό και Αλφαμέγα.

Η διαφορά μεταξύ της πρώτης και δεύτερης υπεραγοράς ανέρχεται σε 3,89%, ενώ η ακριβότερη είναι κατά 6,67% υψηλότερη από τη φθηνότερη.

2: Μικρότερη διαθεσιμότητα προϊόντων

Στη δεύτερη ομάδα, με υπεραγορές που διαθέτουν μόλις 63 προϊόντα, ο Αθηαινίτης παραμένει η φθηνότερη επιλογή, με το Lidl να ακολουθεί κατά 4,22% υψηλότερα. Στη συνέχεια καταγράφονται οι Σκλαβενίτης, Poplife και Αλφαμέγα.

3: Μεσαίο εύρος προϊόντων

Στην τρίτη ομάδα συγκρίνονται εννέα υπεραγορές με 162 κοινά προϊόντα. Ο Αθηαινίτης αναδεικνύεται εκ νέου φθηνότερος, ενώ ακολουθούν δύο υπεραγορές MAS (Μικρόπολις και Mary’s Market), περίπου 3% ακριβότερες.

Σημαντικά υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε άλλες υπεραγορές MAS, με τη διαφορά να φτάνει έως και 16,6% στην περίπτωση του The Fresh Market.

4: Μεγαλύτερη διαφορά τιμών

Στην τέταρτη ομάδα συγκρίνονται επτά υπεραγορές με 112 κοινά προϊόντα. Και εδώ η υπεραγορά Αθηαινίτης καταγράφεται ως η φθηνότερη.

Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στη σύγκριση με τη ΣΥΠΑΛ-Λίμνια, η οποία εμφανίζεται κατά 34,82% ακριβότερη.

Παρακολούθηση τιμών

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα με στόχο τη διαφάνεια στην αγορά.