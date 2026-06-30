Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε στις 125,7 μονάδες (βάση 2021=100), καταγράφοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς

Η αύξηση αποδίδεται σε άνοδο που καταγράφηκε σε όλους τους βασικούς βιομηχανικούς τομείς. Συγκεκριμένα, η παροχή νερού και ανάκτηση υλικών αυξήθηκε κατά 7,3%, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά 4,7%, η μεταποίηση κατά 1,8% και τα μεταλλεία και λατομεία κατά 1,7%.

Μεταποιητική δραστηριότητα

Στον μεταποιητικό κλάδο καταγράφηκαν αυξήσεις σε επιμέρους κατηγορίες, μεταξύ των οποίων:

κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+7,9%)

κατασκευή επίπλων και συναφείς δραστηριότητες (+5,6%)

παραγωγή βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων (+5,1%)

βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου (+4,2%)

κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού (+1,8%)

Δεν καταγράφηκε μείωση σε κανέναν μεταποιητικό κλάδο, ενώ στους τομείς τροφίμων, ποτών και καπνού καθώς και κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης δεν σημειώθηκε μεταβολή.

Μηνιαία και σωρευτική εικόνα

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 3%, με σημαντική άνοδο 13,4% στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και μικρότερες αυξήσεις στους υπόλοιπους τομείς.

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.