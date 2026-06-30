Αύξηση κατά €256 εκατ. κατέγραψε το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο του τομέα Διαχείρισης Πιστωτικών Διευκολύνσεων (ΔΠΔ) και των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) στην Κύπρο στο τέλος Μαρτίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σύνολο δανείων €19,6 δισ.

Το συμβατικό υπόλοιπο των δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος ανήλθε σε €19,607 δισ., αυξημένο κατά 1,3% σε σχέση με τα τέλη Δεκεμβρίου 2025, όταν ανερχόταν σε €19,351 δισ.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των δανείων προς νοικοκυριά (+€131 εκατ.) και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (+€118 εκατ.).

Δομή δανείων νοικοκυριών

Τα δάνεια προς νοικοκυριά ανήλθαν σε €9,667 δισ., εκ των οποίων:

€662 εκατ. εξυπηρετούμενα

€9,005 δισ. μη εξυπηρετούμενα

Τα δάνεια αυτά αφορούν συνολικά 55.044 νοικοκυριά.

Επιχειρηματικά δάνεια

Για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε €9,236 δισ., με:

€403 εκατ. εξυπηρετούμενα

€8,833 δισ. μη εξυπηρετούμενα

Τα δάνεια αφορούν 9.261 επιχειρήσεις.

Αύξηση στα μη εξυπηρετούμενα

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις καταγράφεται αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με το τέλος του 2025, ενώ τα εξυπηρετούμενα εμφανίζουν μείωση.

Αντίθετα, στις λοιπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν στα €15 εκατ., ενώ τα μη εξυπηρετούμενα μειώθηκαν οριακά στα €689 εκατ.

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο

Το καθαρό λογιστικό υπόλοιπο των δανείων διαμορφώθηκε σε €2,843 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2026.

Η ΚΤΚ διευκρινίζει ότι το συμβατικό υπόλοιπο αφορά το συνολικό οφειλόμενο κεφάλαιο βάσει συμβάσεων, ενώ το καθαρό λογιστικό υπόλοιπο αποτυπώνει την αξία μετά από απομειώσεις και εκτιμήσεις μελλοντικών ταμειακών ροών.