Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην GoogleAdd philenews.com on Google
Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική διατήρησε η κυπριακή οικονομία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,3% σε ετήσια βάση, έναντι ανάπτυξης 1% στην ευρωζώνη, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Σε γραπτή δήλωσή του, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ανέφερε ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
Όπως σημείωσε, η Κύπρος αναπτύχθηκε με ρυθμό υπερτριπλάσιο από εκείνον της ευρωζώνης, γεγονός που, κατά τον ίδιο, δεν αποτελεί τυχαίο ή συγκυριακό αποτέλεσμα.
Ο Υπουργός απέδωσε τη θετική πορεία στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και στη δυναμική των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
Ανάπτυξη 0,8% σε τριμηνιαία βάση
Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8%. Κατά το πρώτο τρίμηνο είχε καταγραφεί τριμηνιαία ανάπτυξη 0,5% και ετήσια αύξηση 3%.
Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης κατά το δεύτερο τρίμηνο αποδίδεται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:
- χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
- ενημέρωση και επικοινωνίες,
- χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,
- κατασκευές.
«Δεν αντιμετωπίζουμε τους δείκτες με εφησυχασμό»
Ο Μάκης Κεραυνός επισήμανε ότι η Κυβέρνηση δεν παραγνωρίζει τις διεθνείς αβεβαιότητες ούτε τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
«Δεν αντιμετωπίζουμε τους θετικούς δείκτες με εφησυχασμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ανάπτυξη να μετατρέπεται σε μεγαλύτερη δημοσιονομική ασφάλεια, νέες επενδύσεις, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και στοχευμένη κοινωνική στήριξη.
Κατά τον Υπουργό Οικονομικών, η προσεκτική και προληπτική δημοσιονομική πολιτική ενισχύει την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα περισσότερο παραγωγικό, ανταγωνιστικό και ανθεκτικό οικονομικό μοντέλο.
Η πορεία του ΑΕΠ
|Περίοδος
|Μεταβολή από προηγούμενο τρίμηνο
|Ετήσια μεταβολή
|2ο τρίμηνο 2026
|0,8%
|3,3%
|1ο τρίμηνο 2026
|0,5%
|3,0%
|4ο τρίμηνο 2025
|1,2%
|4,2%
|3ο τρίμηνο 2025
|0,8%
|3,5%