Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική διατήρησε η κυπριακή οικονομία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,3% σε ετήσια βάση, έναντι ανάπτυξης 1% στην ευρωζώνη, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ανέφερε ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Όπως σημείωσε, η Κύπρος αναπτύχθηκε με ρυθμό υπερτριπλάσιο από εκείνον της ευρωζώνης, γεγονός που, κατά τον ίδιο, δεν αποτελεί τυχαίο ή συγκυριακό αποτέλεσμα.

Ο Υπουργός απέδωσε τη θετική πορεία στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και στη δυναμική των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Ανάπτυξη 0,8% σε τριμηνιαία βάση

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8%. Κατά το πρώτο τρίμηνο είχε καταγραφεί τριμηνιαία ανάπτυξη 0,5% και ετήσια αύξηση 3%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης κατά το δεύτερο τρίμηνο αποδίδεται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,

ενημέρωση και επικοινωνίες,

χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες,

κατασκευές.

«Δεν αντιμετωπίζουμε τους δείκτες με εφησυχασμό»

Ο Μάκης Κεραυνός επισήμανε ότι η Κυβέρνηση δεν παραγνωρίζει τις διεθνείς αβεβαιότητες ούτε τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Δεν αντιμετωπίζουμε τους θετικούς δείκτες με εφησυχασμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ανάπτυξη να μετατρέπεται σε μεγαλύτερη δημοσιονομική ασφάλεια, νέες επενδύσεις, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και στοχευμένη κοινωνική στήριξη.

Κατά τον Υπουργό Οικονομικών, η προσεκτική και προληπτική δημοσιονομική πολιτική ενισχύει την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα περισσότερο παραγωγικό, ανταγωνιστικό και ανθεκτικό οικονομικό μοντέλο.

Η πορεία του ΑΕΠ