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Ρυθμό ανάπτυξης 3,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε η κυπριακή οικονομία, σημειώνοντας για ακόμη ένα τρίμηνο επίδοση υπερτριπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η νέα ισχυρή επίδοση επιβεβαιώνει πως η Κύπρος συνεχίζει να βρίσκεται σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, παρά τις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αναπτυξιακή δυναμική και ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα

Κατά τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η πορεία της οικονομίας αντανακλά την υπεύθυνη, μεθοδική και συνετή οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία βασίζεται:

στις συνεχείς μεταρρυθμίσεις,

στην προσέλκυση επενδύσεων,

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου.

Όπως ανέφερε, η πολιτική αυτή έχει ενισχύσει την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας και δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια για την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων προς όφελος της κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να ασκείται «μακριά από λαϊκισμούς και ανέξοδες διακηρύξεις που στοίχισαν στη χώρα μας και στον κυπριακό λαό».

Οι αξιολογήσεις και η εμπιστοσύνη των επενδυτών

Η αναπτυξιακή πορεία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, συμβαδίζει με τις συνεχείς θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και την ενισχυμένη εμπιστοσύνη επενδυτών και επιχειρήσεων προς την Κύπρο.

Η θετική εικόνα αποτυπώνεται και στην αγορά εργασίας, με τη χώρα να διατηρεί ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναγνώρισε παράλληλα την καθοριστική συμβολή των εργαζομένων και των κυπριακών επιχειρήσεων στη διαμόρφωση αυτής της πορείας.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια, έχοντας ως στόχο μια ισχυρότερη, ανταγωνιστικότερη και ανθεκτικότερη οικονομία, τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για κάθε πολίτη.