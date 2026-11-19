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Διεργασίες για εκλογικές συνεργασίες. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στην προσπάθεια σύναψης συμμαχιών, οι οποίες θα διαμορφώσουν ανάλογα και το πολιτικό σκηνικό. Φλερτ, παιχνίδια τακτικής, αλλά και βολιδοσκοπήσεις εν αναμονή των εξελίξεων. Το σίγουρο είναι ότι πλέον οι διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές έχουν ξεκινήσει και στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο.

Το επίκεντρο των διεργασιών για τις όποιες συνεργασίες φαίνεται να είναι το ΑΚΕΛ, το οποίο βρίσκεται σε μια διαδικασία εξέτασης και βολιδοσκόπησης συνεργασιών.

Ο γ.γ. του κόμματος πραγματοποιεί επαφές με κόμματα, μεταξύ των οποίων, όπως έγινε γνωστό, και το ΑΛΜΑ. Ο κύκλος επαφών του ΑΚΕΛ θα ολοκληρωθεί ασφαλώς μετά και τις εσωκομματικές εκλογές στην ΕΔΕΚ, ώστε να ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά της.

Η κατάληξη της προσπάθειας για συνεργασία είναι αυτή που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το ποιος θα είναι ο υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές. Σε αυτό το πλαίσιο είναι που ο βουλευτής του ΔΗΚΟ ρίχνει ξανά στο τραπέζι το θέμα της συνεργασίας με το ΑΚΕΛ, λέγοντας μάλιστα χθες πως έχουν έτοιμο και τον υποψήφιο.

«Τον έχουμε και τον υποψήφιο, μη βιάζεστε να τον πούμε. Λέω για διακυβέρνηση του τόπου με τις προοδευτικές δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά στην πρωινή εκπομπή του Σίγμα χθες.

Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι ότι η πολιτική απόσταση μεταξύ ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ έχει μεγαλώσει αρκετά σε κάποια ζητήματα και είναι αρκετά δύσκολη η γεφύρωσή της για μια εκλογική συνεργασία. Αυτό αποτελεί παραδοχή και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί κατά καιρούς, στο πλαίσιο των επαφών αναμένεται ότι θα ζητηθεί από πλευράς ΑΚΕΛ συνάντηση με το ΔΗΚΟ.

Σημείωσε, μάλιστα, πως η ηγεσία του κόμματός του είναι ενημερωμένη για τις απόψεις και τις τοποθετήσεις του υπέρ μιας συμμαχίας με το ΑΚΕΛ. Μια αναφορά η οποία χρήζει ασφαλώς απάντησης από την ηγεσία του ΔΗΚΟ.

Η άλλη διάσταση

Αξιοσημείωτη, πάντως, ήταν και η παρέμβαση του βουλευτή Χρύση Παντελίδη, ο οποίος έδωσε μια άλλη διάσταση στη συζήτηση για τη θέση του ΔΗΚΟ στις προεδρικές εκλογές, που θα μπορούσε να αποτελέσει και συνέχεια των όσων είπε ο γραμματέας του κόμματος, Γιώργος Σολωμού, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή την προηγούμενη Κυριακή.

Ο Χρύσης Παντελίδης, μιλώντας χθες σε ραδιοφωνική εκπομπή, αναφέρθηκε σε τρία σενάρια που πρέπει να εξετάσει το ΔΗΚΟ.

Όπως είπε, το κόμμα πρέπει να εξετάσει την προοπτική αυτόνομης καθόδου, την ανανέωση της συνεργασίας με τον νυν Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ, βγάζοντας όμως στη συνέχεια από την εξίσωση τη συνεργασία με τον ΔΗΣΥ, αφού, όπως είπε, προχώρησε μονομερώς στην επιλογή υποψηφίου.

Ο Οδυσσέας, η Ειρήνη και ο Στέφανος

Σημείο αναφοράς της χθεσινής μέρας ήταν ασφαλώς η τοποθέτηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο ραδιόφωνο του Πολίτη, με την οποία εν μέρει «άδειαζε» την Ειρήνη Χαραλαμπίδου για τα όσα είχε δηλώσει στις αρχές της εβδομάδας στην τηλεόραση του Σίγμα. Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ, επί της ουσίας, κινήθηκε στη γραμμή των πληροφοριών που έρχονται και από την Εζεκία Παπαϊωάννου και οι οποίες αναφέρουν πως υπάρχει έδαφος για συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Στην εξίσωση της συνεργασίας ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έβαλε και το VOLT, λέγοντας, αναφερόμενος στις συναντήσεις που είχε τόσο με τον Στέφανο Στεφάνου όσο και με την ηγεσία του VOLT, πως διαπιστώνει ότι υπάρχει έδαφος συνεργασίας. Κάτι το οποίο ουσιαστικά καθορίζει ως προτεραιότητα του κινήματος ΑΛΜΑ τις συνεργασίες και μετά την οποιαδήποτε άλλη σκέψη περί αυτόνομης καθόδου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η πρώτη επιλογή του ΑΛΜΑ είναι η συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις, με στόχο την ανάδειξη κοινής υποψηφιότητας, και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί αυτό. Σε περίπτωση